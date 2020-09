PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * MALTEMPO: « ATTENZIONE AI TEMPORALI, ALLERTA (GIALLA) DELLA PROTEZIONE CIVILE E POSSIBILI PRECIPITAZIONI NEVOSE A 1.600 METRI»

Attenzione ai temporali: allerta (gialla) della protezione civile. Pioggia in arrivo e non si escludono forti temporali a partire da stasera. Per questo la protezione civile della Provincia autonoma di Trento ha emesso un messaggio di allerta gialla a seguito di previsioni meteo che annunciano pioggia fra i 20 ed i 40 millimetri, valore che potrebbe essere superiore sul settore occidentale.

E se domani mattina si prevede una tregua, già nel pomeriggio un fronte freddo potrebbe scatenare rovesci e temporali anche intensi, con grandinate e forti raffiche di vento che in certi punti potrebbero superare i 70 chilometri all’ora. È sempre Meteotrentino ad annunciare per il tardo pomeriggio di domani un calo repentino delle temperature che potrebbero scendere anche di 10 gradi portando la quota neve dagli attuali 2.800 a circa 1.600 metri di altitudine.

Attenzione dunque al vento, alla grandine ed ai fulmini, come pure al rischio di frane e smottamenti che potrebbero interessare strade e linee elettriche. Bisogna evitare aree che presentano condizioni anomale o di pericolo, evitare anche di avvicinarsi ai corsi d’acqua, a zone depresse (conche e sottopassi), alle rampe ed ai versanti che possono subire smottamenti. E’ buona regola infine non fermarsi sotto alberi, impalcature, cartellonistica, segnaletica, pali e presso edifici con coperture instabili.

Le situazioni di emergenza vanno comunicate tempestivamente al numero unico 112.