RAI 1 * “ LINEA VERDE LIFE “: 30 MARZO 2024 ORE 12.25 « TRIESTE, COME UN LIBRO DA SFOGLIARE, » (VEDI SEGUI IN DIRETTA TV VIDEO LIVE WEB STREAMING)

Una città dal fascino mitteleuropeo, terra di scrittori e poeti, ma anche terra di scienza. Trieste come un libro da sfogliare, per conoscere tradizioni del passato e innovazioni del futuro: una città raccontata da Elisa Isoardi e Monica Caradonna a “Linea Verde Life”, in onda sabato 30 marzo alle 12.25. Dal Faro della Vittoria fino al colle di San Giusto, verrà raccontato lo storico canottaggio triestino, mostrate le Cave di Aurisina per poi scoprire il primo museo della moda contemporanea in Italia.

Oltre a quella dei grandi palazzi e ai caffè letterari, sarà protagonista anche un’altra Trieste, proiettata verso un futuro scientifico e tecnologico, si parlerà del Sincrotrone, un centro di ricerca internazionale che ospita due grandi macchine di luce: Elettra e Fermi. Sempre in tema di innovazione le telecamere mostreranno l’impianto del nuovo depuratore di Servola che rappresenta un salto di qualità decisivo nella sostenibilità ambientale.

Verranno percorse le strade della città sulle tracce della bora, svelandone i segreti e imparando a riconoscere gli indizi della sua presenza, anche quando non c’è.

Non mancherà il giro del gusto con prodotti tipici e specialità pasquali della tradizione, ma rivisitati con un occhio attento anche all’innovazione. Elisa Isoardi, preparerà un piatto a base di cozze del golfo di Trieste, i “pedoci”, affrontando il tema della sostenibilità della pesca.