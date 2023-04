PD – TRENTINO * PERGINE – VARIANTE PRG: DAL RI E CASAGRANDE, « I TONI DEL CONFRONTO RIMANGANO RISPETTOSI, SUI BINARI DI UN CORRETTO CONFRONTO POLITICO »

16.24 - venerdì 7 aprile 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

PD DEL TRENTINO CON PD DI PERGINE: “Riguardo la variante al Prg di Pergine i toni del confronto rimangano rispettosi”.

Riguardo alle polemiche di questi giorni riguardo la variante al Prg per la perequazione urbanistica Teatro-Tenda in discussione in Consiglio Comunale a Pergine, riteniamo che il confronto nel merito di temi importanti, come quelli in dibattimento, rappresenti il sale stesso della democrazia, e che questo possa portare all’approfondimento delle tematiche e ad un arricchimento complessivo di una comunità. Perciò auspichiamo che i toni del confronto rimangano rispettosi, sui binari di un corretto confronto politico e che non scadano sul piano personale.

*

Alessandro Dal Ri – segretario provinciale Pdt

Mirko Casagrande – segretario PD Pergine