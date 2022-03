CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO * SECONDA COMMISSIONE: « TURISMO, PARERE FAVOREVOLE ALLE MODALITÀ DI FINANZIAMENTO A FAVORE DELLE APT PER L’ANNO 2022 »

16.53 - martedì 15 marzo 2022

Molti gli argomenti trattati in seconda Commissione, turismo accessibile, economia, prodotti agroalimentari.

Si è riunita nel pomeriggio di oggi la II Commissione di Luca Guglielmi per discutere un articolato ordine del giorno. Al primo punto la consultazione della Cooperativa Handicrea sul disegno di legge 105 della consigliera Ambrosi sulla promozione della ricettività e dell’offerta turistica accessibile, con l’esame del testo aggiornato alla prossima seduta. A seguire è stato espresso il parere favorevole (con un’astensione), sulla proposta di deliberazione della Giunta provinciale avente ad oggetto l’approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei finanziamenti a favore delle Apt per l’anno 2022.

Infine sono stati considerati diversi disegni di legge: sarà modificato dopo l’ascolto della parti economiche e sociali il ddl 101 di Olivi sulla promozione e la certificazione della rappresentanza e per la valorizzazione delle relazioni industriali; si procederà con le audizioni al datato ddl 52, sempre primo firmatario Olivi, per la parte che riguarda la riforma della legge 6 sugli incentivi alle imprese, posto che dall’assessore Spinelli non è arrivato nessun cenno di riscontro in merito all’annunciata riforma della Giunta in materia. Infine è stato aperto l’esame del testo unificato dei disegni di legge 47 di Dallapiccola sulla vendita diretta dei prodotti agricoli e 63 (ex consigliere Ghezzi e Coppola) sulla lavorazione, la trasformazione, il confezionamento e la vendita di prodotti agricoli nell’ambito della filiera corta.

Audizione Handicrea sul turismo accessibile ed esame della proposta Ambrosi aggiornato alla prossima seduta

La Presidente della Cooperativa Handicrea Graziella Anesi è intervenuta in merito alla proposta di legge della consigliera Ambrosi sulla promozione della ricettività e dell’offerta turistica accessibile. Da anni ci occupiamo di turismo, fornendo ai portatori di handicap la mappatura delle strutture accessibili in Provincia, ha esordito. Il lavoro, arrivato alla realizzazione di un portale e di una app, nacque inizialmente grazie ad una collaborazione con l’Istituto per geometri Tambosi e si ampliò sempre più grazie a FBK e alla società Almaviva, finché oggi possiamo fornire un quadro sempre più preciso della situazione strutturale di numerose zone turistiche del territorio. Un lavoro di rilevazione accurato in cui abbiamo speso molta energia morale e fisica, confluito nel 2014, grazie all’Accademia della montagna, nel sito “trentinopertutti”, ora purtroppo rallentato nelle rilevazioni dalla pandemia, senza contare che mancano le risorse per implementarlo e renderlo davvero appetibile e accattivante per il mondo del turismo. Un database che non è solo utile alle persone con disabilità, ha detto, ma anche ai gestori delle strutture, per potersi confrontare con il mondo dell’handicap e costruire un servizio veramente accessibile. Su sollecitazione della consigliera Alessia Ambrosi (FdI) che ha chiesto quante realtà del Trentino abbiano aderito o mostrato di avere i requisiti, Anesi ha risposto che si tratta di molte decine di strutture, ma ce ne sarebbero sicuramente molte di più se si potesse avere più risorse e strumenti, per diffondere maggiormente l’iniziativa del marchio di accessibilità “open”.

Pietro Degodenz (UpT) ha chiesto che tipo di strutture siano quelle contenute nel database e se Handicrea abbia la possibilità di certificare oppure se possa solo fungere da consulente nelle valutazioni. Le realtà “censite” sono 1440, tra le quali alberghi, strutture pubbliche, esercizi commerciali o aziende di servizi (luoghi della cultura, farmacie, poste, banche ecc.), ha risposto Anesi, chiarendo che Handicrea è predisposta a rilevare le strutture e archiviare i dati, piuttosto che a certificare. Le strutture sono mediamente all’avanguardia, ha aggiunto, qui in Trentino si parte già da un terreno fertile, anche se servirebbe una più diffusa cultura della disabilità, per promuovere una fruizione turistica accessibile. Anche perché, ha terminato, strutture accessibili ai portatori di handicap lo sono anche per le persone non disabili che in qualche momento della vita potrebbero sperimentare qualche forma di limitazione. L’assessore Roberto Failoni ha ringraziato Handicrea che ha chiarito con questa audizione quanto sia stato fatto in questo campo e con le vigenti normative. La coinvolgeremo prossimamente per lavorare insieme, ha annunciato, perché serve un lavoro di informazione e persuasione nei confronti delle strutture che intendono partecipare convintamente al marchio “open”. Gianluca Cavada (Lega) ha aggiunto il suoi ringraziamenti evidenziando l’importanza di concentrare l’attenzione sulla ricettività e sull’accessibilità, anche in vista delle prossime olimpiadi, per la promozione delle strutture alberghiere sul nostro territorio. L’esame del disegno di legge, su richiesta della proponente, sarà aggiornato alla prossima seduta.

Finanziamenti alle Apt: parere favorevole alla delibera che stabilisce i criteri

A seguire è stato espresso il parere favorevole (con l’astensione del consigliere Olivi) sulla proposta di deliberazione, adottata annualmente dalla Giunta provinciale, avente ad oggetto l’approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei finanziamenti a favore delle Aziende per il turismo per l’anno 2022 e destinazione delle relative risorse. Questo è il primo anno che rientriamo a regime con la tassa di soggiorno e il meccanismo di finanziamento, ha chiarito l’assessore Failoni. La delibera contiene criteri dettagliati tecnici per ripartire le quote dell’imposta tra i beneficiari. Le agenzie territoriali entreranno a regime e saranno finanziate con quota parte di questo flusso. Il finanziamento erogato dalla Pat sarà utilizzato dalle Apt per le attività di interesse generale, rivolte a tutti i turisti e a tutti i soggetti e tecnicamente è stato mantenuto lo stesse criterio perequativo dell’anno scorso.

Certificazione della rappresentanza e valorizzazione delle relazioni industriali: sospeso l’esame del ddl

Con riferimento al ddl 101 del consigliere Alessandro Olivi sulla promozione e la certificazione della rappresentanza e per la valorizzazione delle relazioni industriali, il presidente della commissione ha letto una nota delle parti economiche e sociali con la quale si chiede la sospensione della trattazione del disegno di legge, in attesa di un’audizione. Olivi ha detto di essere al corrente della nota e di aver formulato una proposta di rivisitazione della proposta che fa tesoro delle osservazioni in essa contenute. Ha quindi deciso, assieme ai commissari, di costruire un nuovo iter del testo, magari prevedendo un’audizione preventiva di sindacati e parti economiche.

Sulla proposta di riforma degli incentivi alle imprese, un atto di “maleducazione istituzionale”

Il consigliere Olivi ha dichiarato la volontà di procedere con le audizioni al disegno di legge 52 (che modifica le norme vigenti introducendo ulteriori misure per fronteggiare le conseguenze economiche della pandemia da COVID-19) per la parte che fa riferimento alla rivisitazione della legge 6 sugli incentivi alle imprese. Il testo è infatti molto datato, scritto nella contingenza della pandemia e la prima parte è assolutamente superata. Tuttavia, l’esponente del PD ha detto di avere sospeso almeno quattro volte l’esame della proposta, su indicazione dell’assessore Spinelli, in attesa che venisse formulato il progetto di riforma della legge sugli incentivi da parte della Giunta, ovvero in attesa degli annunciati passi avanti della Giunta in questa materia, che ad oggi non si sono ancora visti. Anzi, ha aggiunto, non ci sono state nemmeno risposte alle numerose mail, nessun confronto, nessuna interlocuzione, in quello che Olivi ha definito un “atto di maleducazione istituzionale”. Non aspetto più e chiedo che sulla parte di testo che riguarda la riforma degli incentivi alle imprese vengano convocate le audizioni, ha concluso.

Aperto l’esame del testo unificato in materia di prodotti agricoli

Infine, è stato aperto e sono state stabilite le audizioni sul testo unificato dei disegni di legge 47 sulla vendita diretta dei prodotti agricoli (Dallapiccola) e 63 sulla lavorazione, la trasformazione, il confezionamento e la vendita di limitati quantitativi di prodotti agricoli nell’ambito della filiera corta e produzione locale. Coppola ha illustrato brevemente le finalità del testo che va a sostegno delle produzioni agricole locali e ne distingue le attività e i requisiti dei locali destinati alla trasformazione.

Prossima seduta il 31 marzo.