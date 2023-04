CONSIGLIO PAT * RIUNIONE CAPIGRUPPO: « GESTIONE PROGETTO “LIFE URSUS”, LA DATA DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA È FISSATA PER IL 4 MAGGIO »

16.51 - martedì 18 aprile 2023

Nel primo pomeriggio di oggi, presso la Sala Quadri di Palazzo Trentini, si sono riuniti i Capigruppo del Consiglio provinciale presieduti dal Presidente Walter Kaswalder, in presenza del presidente della Giunta Maurizio Fugatti e dell’assessora Giulia Zanotelli, per valutare la richiesta di Consiglio straordinario sottoscritta dalle Minoranze per discutere il tema della gestione del Progetto Life Ursus. La data fissata è quella del 4 maggio prossimo, quando l’organismo sarà convocato dalle ore 10.00 e fino alla conclusione dell’ordine del giorno.

L’ampio dibattito, seguito ad un aggiornamento del Presidente Fugatti sulle novità delle ultime ore, ha fatto emergere in maniera trasversale, in un momento istituzionalmente e umanamente tanto complesso per il Trentino, la volontà di fare fronte comune nel raggiungimento dell’obiettivo di revisione del progetto Life Ursus. Tutti hanno espresso in diversa misura vicinanza alla Giunta e quello che è uscito è un messaggio di unità e compattezza nell’affrontare un tema di grande complessità, ma senza un colore politico.

Ad un patto, è stato sottolineato dalle Minoranze: che ci sia massima condivisione sul percorso e che venga riconosciuto che la nostra credibilità passa anche dal riconoscimento degli sforzi e del lavoro compiuti in passato su questo tema.