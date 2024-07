TRENTINO SVILUPPO * NOMINE CDA: “GIUSEPPE CONSOLI È IL NUOVO PRESIDENTE, APPROVATO IL BILANCIO D’ESERCIZIO 2023 CON VALORE PRODUZIONE A 27 MILIONI”

13.19 - giovedì 4 luglio 2024

Trentino Sviluppo, Giuseppe Consoli è il nuovo presidente. La designazione nel corso dell’Assemblea che ha approvato il bilancio d’esercizio 2023: 4,2 milioni l’utile di esercizio, il valore della produzione sfiora i 27 milioni di euro.

È Giuseppe Consoli il nuovo presidente di Trentino Sviluppo, conferma per Albert Ballardini, attuale vicepresidente e amministratore delegato agli asset turistici e funiviari. Gli altri componenti del Consiglio di amministrazione, completamente rinnovato ad eccezione del vicepresidente, sono Valentina Leonardi, Federico Rosina e Clara Stenico. Queste le indicazioni formalizzate oggi, giovedì 4 luglio, durante l’Assemblea dei soci dall’assessore allo Sviluppo economico, lavoro, università Achille Spinelli, intervenuto in rappresentanza del socio unico Provincia autonoma di Trento. Via libera, nella prima parte dei lavori, all’approvazione del Bilancio d’esercizio 2023. Il documento contabile chiude con un utile di 4,2 milioni di euro, un valore della produzione pari a 26,9 milioni mentre il patrimonio gestito si attesta sulla cifra di 1 miliardo e 129 milioni di euro.

Significativi i risultati delle attività svolte: 40 tra insediamenti e ampliamenti di aziende in Trentino, 171 richieste di finanziamento per imprese ad alto contenuto innovativo, 137 aziende supportate nella ricerca di finanziamenti, 15 startup accompagnate con Trentino Startup Valley, 391 partecipanti ai percorsi formativi di Innovation Academy.

Intenso lavoro anche per i tavoli provinciali dedicati all’internazionalizzazione delle imprese trentine e all’e-commerce, avviati gli iter propedeutici alla realizzazione dei due nuovi poli tecnologici dedicati ad idrogeno e scienze della vita. Sul fronte asset produttivi importanti avanzamenti si sono registrati in merito alla bonifica dell’ex Alumetal e all’infrastrutturazione dell’area Mori-Casotte. Significativa l’attività a supporto degli asset turistico-funiviari nelle valli trentine.

«Trentino Sviluppo è società di punta del sistema pubblico – ha sottolineato Achille Spinelli, assessore allo Sviluppo economico, lavoro, università e ricerca della Provincia autonoma di Trento – rappresenta una realtà di grande valore per la Provincia e l’intero sistema Trentino, ed il bilancio rappresenta in modo evidente le attività svolte e l’impegno profuso dalla struttura».

L’Assessore Spinelli ha infine ringraziato il Cda uscente che «ha lavorato con competenza ed equilibrio», dedicando un pensiero particolare al precedente presidente, Sergio Anzelini, che «ha saputo dare alla società un’impronta importante».

«Si è concluso un anno intenso di attività, con risultati importanti sia nel settore industriale e produttivo che in quello turistico – ha sottolineato Albert Ballardini, vicepresidente di Trentino Sviluppo – ponendo le basi per i progetti dei nuovi poli dedicati ad idrogeno e scienze della vita e contribuendo allo sviluppo dell’economia in un territorio non facile di montagna: tutto questo grazie ad una forte motivazione del personale che con orgoglio lavora per questa azienda. La sfida è quella di coniugare sempre più sviluppo economico e turistico, all’insegna della sostenibilità, dei valori ESG e del marchio Trentino».

Ballardini ha concluso il suo intervento esprimendo un sentito grazie agli amministratori uscenti per l’intensa e motivante collaborazione e dando il benvenuto ai nuovi amministratori.

Il nuovo presidente designato, Giuseppe Consoli, potrà quindi contare sul supporto di Albert Ballardini, vicepresidente e amministratore delegato agli asset turistici e funiviari, e di un Consiglio di amministrazione rinnovato che vede, nel ruolo di consiglieri, Valentina Leonardi, Federico Rosina e Clara Stenico.

*

I numeri

Il bilancio economico dell’esercizio 2023 approvato oggi evidenzia performance molto positive con un valore della produzione pari a 26 milioni e 999 mila euro, un utile di 4,2 milioni di euro ed un patrimonio gestito dalla società che al 31 dicembre 2023 si attestava ad 1 miliardo e 129 milioni di euro.

Sul fronte attività e servizi, il 2023 ha visto il perfezionamento di 40 tra nuovi insediamenti e ampliamenti di aziende in Trentino. Circa 750 i contatti registrati dallo Sportello imprese di Trentino Sviluppo, 171 richieste di finanziamento per l’avvio di startup innovative oltre a quelle, finanziate sempre con fondi FESR, che hanno decido di innovare macchinari e processi produttivi; 137 le imprese accompagnate nella ricerca di finanziamenti attraverso formazioni e iniziative di matching specifiche come l’Investor Day; 15 le startup di nuova costituzione accompagnate nella crescita grazie al programma “Trentino Startup Valley”, cogestito con Fondazione HIT-Hub Innovazione Trentino, altre sono state seguite grazie al programma “ImprendiSociale” frutto della collaborazione con Fondazione Demarchi.

Positivo anche il 2023 del centro di prototipazione ProM Facility in Polo Meccatronica, che ha chiuso oltre 100 contratti per consulenze e servizi tecnici ad aziende e collaborato con una trentina di partner esteri su diversi progetti europei.

Guardando oltre i confini nazionali, lo scorso anno sono stati ospitati tre incoming di operatori economici da Austria, Cile e Canada e sono state organizzate tre partecipazioni collettive a fiere di settore in Francia e Germania. Sono stati inoltre predisposti un nuovo Piano Strategico per l’Internazionalizzazione e il Framework ESG per l’implementazione di un nuovo marchio territoriale Trentino basato sugli indici di sostenibilità ambientale, sociale e di governance.

È stata poi formalizzata la partecipazione al “Sistema Nord-est” per l’internazionalizzazione di prossimità nei Balcani ed Europa centrale, in collaborazione con le agenzie di sviluppo del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia.

In crescita rispetto al 2022 il tasso di ritorno sull’indotto locale degli investimenti frutto delle attività di Trentino Film Commission, pari a 6,3 milioni di spesa sul territorio, pari al 428% rispetto ai finanziamenti erogati alle case di produzione.

Il 2023 ha visto proseguire la bonifica dell’area ex Alumetal, la progettazione del nuovo Polo per l’idrogeno e la creazione dell’Hub Scienze della Vita di Pergine Valsugana, inaugurato poi nel maggio 2024.

Nell’ambito degli asset turistico-funiviari il 2023, evidenziando le principali attività svolte, è stato l’anno dell’affidamento dei lavori di realizzazione del collegamento tra San Martino di Castrozza e Passo Rolle e degli iter progettuali a supporto della Provincia autonoma di Trento per l’impianto di collegamento funiviario Trento-Monte Bondone.

Passo avanti importante, infine, nel 2023, per la definizione del Piano strategico di Trentino Sviluppo che riorienterà funzioni e organizzazione della società di sistema nei prossimi anni. Quattro i “pillar strategici” che hanno già avuto il “via libera” dalla Provincia autonoma di Trento: verrà realizzata una interfaccia unica tra Trentino Sviluppo e imprese, rafforzata l’offerta sinergica alle imprese con soluzioni integrate, la società si collocherà come partner di riferimento per l’innovazione ad alta specializzazione ed implementerà progetti strategici di sistema in ambiti core.