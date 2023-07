CONSIGLIO PAT * LAVORI AULA POMERIGGIO: « ASSESTAMENTO, CONTINUATA LA DISCUSSIONE GENERALE, INTERVENTI DI ROSSI – MARINI – MASÈ – COPPOLA »

19.13 - martedì 25 luglio 2023

Assestamento continua la discussione generale.

Rossi: non consegnate a chi ha “una spilla politica“ il Centro studi sull’autonomia.

Chiuso il ddl sul rendiconto, si è passati al ddl n. 184/XVI , l’assestamento di bilancio. Qui è intervenuto Ugo Rossi che si è dapprima soffermato sull’emergenza demografica collegandola all’immigrazione. Un tema che il centro destra, ha affermato, ha sempre usato in modo demagogico (ha ricordato che nel 2019 Fugatti a Pinzolo con Salvini disse di aver ricevuto i complimenti per aver allontanato dalle Rsa i volontari di colore e ha sottolineato il cambio di registro della premier Meloni, passata dal blocco navale ad ammettere che servono lavoratori stranieri) ma che invece, a fronte della mancanza di giovani, di dovrebbe affrontare razionalmente.

Magari facendo un accordo con il mondo dell’imprenditoria per fare entrare persone che vogliono lavorare in Trentino. Rossi ha detto inoltre che, sulla questione grande carnivori, si sarebbe aspettato da parte del presidente della Giunta un’apertura ai suggerimenti venuti dalla minoranza. Si sarebbe potuto, ha aggiunto, lavorare assieme anche sugli orsi come si è fatto a inizio legislatura su Vaia.

Invece, sulle scelte di governo ha avuto la meglio la propaganda elettorale e cioè che con la Giunta leghista sarebbero spariti gli orsi e anche i lupi. Al contrario, ha aggiunto, si sarebbe dovuto aprire un canale di ragionamento politico almeno con chi si è trovato sotto processo per aver ordinato l’uccisione di un orso. Invece, si sono fatti passi indietro proprio per l’approccio scelto da Fugatti. Quindi, nonostante i proclami, per l’esponente di opposizione, la Giunta non ha fatto nulla al contrario del governo provinciale precedente che ha fatto una legge, ha ordinato un abbattimento e impostato una campagna informativa.

Rossi ha concluso augurandosi che si vada verso una campagna elettorale dove si abbandoni il facile consenso; una campagna elettorale improntata alla consapevolezza che l’autonomia ci permette di fare quello che lo Stato non fa. Ad esempio, sulle liste d’attesa si potrebbe chiedere ai medici di sospendere la libera professione per sei mesi garantendo loro le entrate. Critico infine Rossi sul centro studi sull’autonomia che, ha affermato, dovrà essere guidato da chi sa guardare avanti. Non consegni – ha concluso rivolto a Fugatti – il Centro studi a chi ha una spilla politica. Perché l’autonomia è guardare avanti, essere migliori dello Stato.

Marini: sgravi fiscali nel turismo, valutare anche gli impatti ambientali

Alex Marini (5 Stelle) ha illustrato le sue tre proposte di odg: la prima riguarda il premio di Amnesty International allo sportivo dell’anno per i diritti civili e per l’ambiente nell’ottica dello sport come veicolo di un messaggio positivo di pace e rispetto della natura. Il secondo, riguarda la necessità dell’efficientamento energetico delle abitazioni con l’obiettivo di ridurre del 55%, in base alla normativa Ue “Fit for 55”, le emissioni causati dai consumi di energia. Questo anche realizzando gli obiettivo contenuti nel Piano energetico provinciale. Per questo motivo l’odg chiede una ricognizione sugli effetti delle scelte energetiche anche per indirizzare le politiche ambientali Pat. Il terzo odg riguarda la ristrutturazioni degli edifici Itea L’obiettivo annunciato da Fugatti nel 2020 era di recuperare il 10% degli alloggi pubblici, ma nella realtà non c’è un cantiere avviato e quindi va presentata al Consiglio una relazione illustrativa.

Inoltre, Marini, sempre nel suo odg, chiede la revoca del mandato dell’attuale presidente Itea il cui ruolo è incompatibile con quello politico. Per quanto riguarda gli emendamenti ha ricordato quello sui piani anticorruzione e quello sugli usi civici che prevede una maggiore trasparenza nelle commissioni sui contributi, l’estensione dei fondi per i parenti delle vittime sul lavoro anche ai lavoratori degli Usi civici. Inoltre, sul turismo l’esponente 5 Stelle prevede anche una valutazione dell’impatto ambientale dell’eccesso di turismo per la concessione degli sgravi fiscali. Sul Centro studi autonomia Marini ha chiesto di assegnare un ruolo a questo organismo anche per lo sviluppo della partecipazione dei cittadini e la democrazia diretta. Altra proposta, in analogia a Bolzano, favorire l’accesso ad una pensione per gli artisti. Inoltre, norme per snellire le procedure per i Vvff volontarie e risorse, oltre ai 2 milioni stanziati, per garantire sufficienti entrate per le coop sociali nella gestione dei servizi sociali.

Masè: bene le scelte di Tonina sulla gestione dei rifiuti

Vanessa Masè (La Civica), ha sottolineato le importanti iniziative della Giunta Fugatti, in particolare per quella che ha definito la “restanza” delle popolazioni in montagna. Una scelta nella quale rientra la gestione dei grandi carnivori. Oggi su questo i trentini si trovano spaesati e hanno paura, mentre chi ha responsabilità di governo si trova con le armi spuntate a fronte della necessità di controllare i grandi carnivori anche attraverso gli abbattimenti. Sulle politiche familiari la Pat può agire su un terzo dell’emergenza demografica perché il resto deriva dagli errori fatti a livello nazionale negli anni ‘80 e ‘90 che hanno determinato un forte calo delle donne in età fertile. Sulla scuola dell’infanzia, secondo Masè, il Trentino è stato troppo autoreferenziale quando invece c’è la necessità di guardare anche fuori puntando ad una politica integrata dei servizi alla famiglia. Sulla carenza di manodopera, Masè si è soffermata, inoltre, sull’autotrasporto messo in difficoltà nella faticosa ricerca di personale anche dagli ostacoli burocratici per il riconoscimento delle patenti estere. Bene per la consigliera della Civica, cambiando argomento, anche le scelte di Tonina sui rifiuti come l’organismo completamente pubblico in un ambito unico della gestione unitaria dei rifiuti dalla raccolta all’ultima fase dello smaltimento.

Coppola: spingere per il consumo di suolo zero

Lucia Coppola (Europa Verde) ha presentato i suoi odg, uno riguarda la copertura delle maggiori spese per il Festival del cinema, Oriente Occidente e Centrale Fies; l’altro prevede stimoli per i comuni che scelgono varianti ai Prg per arrivare al consumo zero di suolo. Infine, l’ultimo odg riguarda lo spreco d’acqua a fronte di un continuo calo delle precipitazioni prevedendo sostegni per i comuni per efficientare gli acquedotti.

Maurizio Fugatti ha comunicato all’aula che domani non sarà in Consiglio perché dovrà essere a Roma per una convocazione in Consiglio dei ministri. I lavori riprendono domani alle 10.