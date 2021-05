SEN. CONZATTI (IV) * RECOVERY PLAN: « LE IMPRESE CHE PARTECIPANO ALLE GARE HANNO L’OBBLIGO DI ASSUMERE UNA QUOTA NON INFERIORE AL 30%, DI DONNE E GIOVANI UNDER 36 »

“È ancora una volta Mario Draghi a fare fare al nostro Paese un cambio di passo. Le aziende, anche piccole, che vogliono partecipare alle gare per le opere del PNRR e del del fondo complementare devono certificare qual è la reale condizione dell’occupazione femminile all’interno della propria azienda in tema di inclusione e di parità di percorso di carriera.

Ma non solo: arriva come requisito necessario per le imprese che partecipano alle gare del Recovery plan l’obbligo di assumere una quota, non inferiore al 30%, di giovani under 36 e donne. Bene così!”

Lo dichiara la senatrice Conzatti, segretaria della Commissione Bilancio del Senato