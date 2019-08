MOVIMENTO FRIDAYS FOR FUTURE – FFF * DICHIARAZIONE DI LOSANNA SUL CLIMA: « 400 GIOVANI ATTIVISTI DI 38 PAESI LANCIANO L’APPELLO AD AGIRE » (TESTO INTEGRALE)

Per la prima volta dalla nascita del movimento Fridays For Future (FFF), più di 400 giovani attivisti e attiviste, provenienti da 38 paesi, lanciano un chiaro appello ad agire, mediante 3 Richieste fondamentali volte a contrastare l’Emergenza Climatica. Si sono uniti per creare un documento comune: la Dichiarazione di Losanna sul Clima e chiedono ai politici, ai governi e alle istituzioni di attivarsi subito.

Questo atto non vincolante è il risultato di un processo partecipativo avvenuto nel corso del primo importante vertice di FFF tenutosi a Losanna dal 4 al 9 agosto. Ogni partecipante ha avuto l’opportunità di esprimere le proprie opinioni. Le varie parti costituenti della Dichiarazione sono state discusse a fondo e infine approvate.

La Dichiarazione esprime un’unità d’intenti e 3 Richieste principali:

1- Garantite Giustizia Climatica, nel rispetto dell’equità.

2- Contente l’aumento della temperatura media globale entro gli 1,5 °C rispetto al livello pre-industriale.

3- Seguite la Scienza più autorevole e unita attualmente disponibile.

Il documento propone inoltre a coloro che detengono il potere dei punti di partenza per possibili Piani d’Azione sul Clima. La dichiarazione può ora essere approvata dai Gruppi locali, regionali e nazionali al fine di unire e rafforzare il movimento attraverso dei valori e dei principi condivisi, mantenendo al contempo la forza collettiva derivante dall’essere un movimento che si è costituito dal basso e in continua evoluzione.

Dinnanzi all’immobilismo dei governi, gli attivisti climatici di FFF continueranno a scioperare. Stanno organizzando uno Sciopero Globale per il Clima nella settimana dal 20 al 27 settembre 2019 (ndr. il 27 per l’Italia).

In linea con la Dichiarazione e le Richieste in essa formulate, un gruppo di attivisti e attiviste ha lanciato l’Iniziativa dei Cittadini Europei “Actions on Climate Emergency”, che verrà aperta alla raccolta di firme nel mese di settembre.

“Le persone spesso ci chiedono che cosa mai vogliano i ragazzi che scioperano da scuola. Ecco cosa vogliamo.”

(Nino Preuss, 15 anni, attivista climatico svizzero)

“Nessuno può sconfiggere la crisi climatica da solo. L’unica via d’uscita da questo disastro è che le persone si uniscano e agiscano insieme. La Dichiarazione di Losanna sul Clima è il risultato di tale impegno, qualcosa che devono iniziare a fare anche tutti i politici. Ora. “

(Luisa Neubauer, 23 anni, attivista climatica, tedesca)

“La Dichiarazione di Losanna sul Clima, scritta da così tanti giovani provenienti da altrettanti paesi è un chiaro appello all’azione. Questa esemplare Dichiarazione potrebbe benissimo segnare l’inizio di un grande cambiamento e di una nuova epoca, una straordinaria speranza per molti scienziati e per l’umanità intera.”

(Beat Brunner, revisore esterno del Report Speciale IPCC sul riscaldamento globale a 1,5°C)