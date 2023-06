CONSIGLIO PAT * CONCERTO VASCO ROSSI – : « FUGATTI RISPONDE A MARINI, ” INDOTTO DERIVANTE, IL COSTO DELLA STIMA È STATO DI 20 MILA EURO, PIÙ IVA »

08.02 - martedì 13 giugno 2023

Foto da drone: Agenzia giornalistica Opinione –

INTERROGAZIONE CONSIGLIERE MARINI

Interrogazione a risposta scritta n. 3938 in data 20 settembre 2022, a 5 giorni dalla consultazione popolare delle elezioni politiche del 25 settembre, si è svolta, alla presenza, tra gli altri, del presidente della Provincia, degli assessori a sport e turismo e ad enti locali, trasporti, mobilità, del commissario del Governo, del questore e dell’amministratore di Trentino Marketing, una conferenza stampa per presentare l’esito di uno studio affidato alla società di consulenza Nielsen in cui sono state divulgate le ipotesi relative all’indotto scaturito dal Concerto Vasco Live di Trento del 20 maggio 2022 (Vasco Live, una ricaduta di quasi 44 milioni di euro – Ufficio stampa della Provincia di Trento | Comunicato n.2852 del 20 settembre 2022); la conferenza stampa del 20 settembre è solo uno dei molteplici eventi di comunicazione politica organizzati dal Presidente e dalla Giunta provinciale di Trento nel periodo di campagna elettorale in vista delle elezioni del 25 settembre 2022.

L’elenco completo degli eventi e dei comunicati stampa è disponibile sul sito istituzionale della Provincia: https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it; in passato la Provincia di Trento è stata reiteratamente sanzionata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per l’organizzazione di conferenze stampa e la pubblicazione sul proprio sito istituzionale di immagini, articoli e dichiarazioni in spregio ai principi di indispensabilità e indifferibilità previsti dall’art. 9 della legge 28 del 2000. Le sanzioni di Agcom non comportano impegni di spesa ma incidono negativamente sull’immagine della Provincia (e delle pubbliche amministrazioni interessate) e sulla percezione dei cittadini rispetto all’imparzialità del potere esecutivo nei periodi elettorali, determinando un’inevitabile erosione di fiducia nelle istituzioni dell’Autonomia; a titolo esemplificativo si ricordano: • delibera n. 465/20/CONS del 16 settembre 2020, nella quale fu rilevato che un’attività di comunicazione effettuata dalla Provincia Autonoma di Trento nel periodo elettorale appariva in contrasto con il dettato dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto non presentava i requisiti di indispensabilità e impersonalità cui la citata norma àncora la possibile deroga al divieto ivi sancito.

In particolare, non ricorreva il requisito dell’impersonalità in quanto, pur non facendo riferimento ad alcun nominativo, faceva menzione delle cariche istituzionali, Presidente ed assessore all’artigianato, commercio, promozione, sport e turismo della Provincia, che commentano l’accaduto, né il requisito dell’indispensabilità ai fini dell’efficace assolvimento delle funzioni proprie delle Amministrazioni, né alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità, in quanto nelle dichiarazioni si utilizzavano espressioni enfatiche da parte dell’Amministrazione Provinciale; • delibera n. 522/20/CONS – Ordine nei confronti della provincia autonoma di Trento per la violazione dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Conferenza stampa dell’11 settembre 2020) emanata il 18 ottobre 2020 per ragioni analoghe alla delibera 465/20/CONS; • delibera n. 42/18/CONS – Ordine nei confronti di Trentino Sviluppo S.p.a., Società in house providing della Provincia Autonoma di Trento, per la violazione dell’art. 9 Legge 22 febbraio 2000 n. 28 del 6 febbraio 2018 per ragioni analoghe alle precedenti; • delibera N. 107/20/CONS – Archiviazione del procedimento nei confronti della provincia autonoma di Trento per la presunta violazione dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 del 16 marzo 2020.

In tale occasione l’Agcom si è limitata solo a un richiamo poiché un provvedimento sarebbe stato impraticabile, atteso che le attività di comunicazione istituzionale della Provincia Autonoma di Trento del 3, 4 e 6 giugno 2019 erano state segnalate solo il 6 giugno 2019, ultimo giorno di campagna elettorale per il turno elettorale di ballottaggio; a tal proposito l’interrogante nota come, paradossalmente, la Giunta provinciale non rispetti i termini del regolamento del Consiglio provinciale nel fornire risposta agli atti di sindacato ispettivo dei consiglieri provinciali1 – nel caso specifico le interrogazioni presentate in Consiglio provinciale sull’evento Vasco Live sono decine e tutte sono ancora senza risposta – ma stranamente pare affetta da incontinenza comunicativa proprio nel bel mezzo della campagna elettorale;

tutto ciò premesso si interroga il Presidente della Provincia per sapere

1. con quale procedura amministrativa sia stato affidato l’incarico per la predisposizione dello studio alla società di consulenza Nielsen per calcolare le stime sull’indotto scaturito dal concerto Vasco Live del 20 maggio 2022 e quanto sia stato il costo sostenuto dall’ente provinciale per tale incarico;

2. se intenda mettere a disposizione dei consiglieri provinciali e della cittadinanza lo studio integrale comprensivo di dati, parametri utilizzati per il calcolo dell’indotto, riferimenti bibliografici e quantificazione delle esternalità negative prodotte dall’evento o se ritenga che le slide illustrate in conferenza stampa siano sufficienti;

3. se sia stato valutato di posticipare la presentazione delle ipotesi di calcolo sull’indotto effettuate dalla società di consulenza Nielsen al periodo post elettorale considerato che la comunicazione, con tutta evidenza, non presenta i requisiti di indispensabilità e impersonalità previsti dalla legge 28 del 2000;

A norma di regolamento, si chiede risposta scritta. Cons. prov. Alex Marini

///

RISPOSTA PRESIDENTE FUGATTI

Trento – Prot. n. A001/2023/444722 –

Oggetto: interrogazione n. 3938.

Con riferimento all’interrogazione in oggetto si comunica quanto segue, anche dopo aver acquisito le necessarie informazioni da Trentino Marketing S.r.l.. L’incarico di analisi dell’impatto economico indotto e del valore mediatico del concerto di Vasco Rossi è stato affidato dalla suddetta Società in via diretta, ai sensi dell’art. 21 comma 4 della legge provinciale n. 23/1990. Il corrispettivo dedotto contrattualmente è pari ad Euro 20.000,00, oltre ad Iva.

Rispetto a quanto rilevato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 361/22/ CONS la Provincia ha adempiuto pubblicando sul proprio sito istituzionale il suddetto messaggio dal giorno 26 ottobre 2022 al giorno 10 novembre 2022.

Per quanto riguarda la comunicazione dei risultati dell’analisi si ritiene che le slide presentate nella conferenza stampa del 20 settembre 2022 risultino complete ed idonee a presentare gli effetti dello studio effettuato sull’impatto economico indotto dal concerto.

Distinti saluti.

– dott. Maurizio Fugatti –

Provincia autonoma di Trento