CONSIGLIO PAT * AULA POMERIGGIO: « ASSESTAMENTO, FINITA LA DISCUSSIONE GENERALE / VIA ALL’ESAME DEGLI ORDINI DEL GIORNO »

20.17 - mercoledì 26 luglio 2023

Assestamento, finita la discussione generale. Via all’esame degli ordini del giorno. Prosegue l’iter della manovra di assestamento. La discussione generale (iniziata ieri mattina) è terminata questo pomeriggio. Iniziato l’esame dei 58 ordini del giorno presentati sui ddl 184 (assestamento) e 185 (bilancio di previsione): ne sono stati affrontati 17 (di seguito la sintesi). I lavori del Consiglio riprenderanno domani alle 10.00.

FINITA LA DISCUSSIONE GENERALE

Nel pomeriggio la discussione generale sulla manovra finanziaria è ripresa con l’intervento di Bruna Dalpalù che ha, ancora una volta, criticato la scelta della Giunta di non andare avanti col progetto di ricostruzione dell’ospedale di Cavalese di Fiemme.

De Godenz (UpT): una manovra corposa con tanti aspetti positivi

Pietro De Godenz (Upt) ha detto che sull’ospedale si potrebbe scrivere un libro ed è vero che la valle è spaccata. Nel merito della manovra, il rappresentante UpT, ha detto che si tratta di un assestamento corposo ed ha condiviso le scelte sull’addizionale Irpef e i 3 milioni per il contenimento delle tariffe delle Rsa. Bene anche gli aiuti per la natalità, sia i 5 mila euro per il figlio e l’abbattimento dei mutui. Così come l’incremento dell’assegno di natalità e ha detto di condividere le preoccupazioni sulle difficoltà per le giovane coppie e non solo a trovare casa. Una soluzione, per De Godenz, si potrebbe trovare nelle ristrutturazione di edifici pubblici. Giudizio positivo anche sulle scelte per lo sviluppo, il sostegno al turismo e al commercio. Necessario per l’esponente UpT un intervento deciso sulla questione dei grandi carnivori, allargando il ragionamento a livello europeo per ridurne il numero e ha aggiunto di condividere completamente l’emendamento di Fugatti per gli abbattimenti. Rammarico invece per i docenti della formazione professionali che non sono stati equiparati a quelli delle altre scuole. Sull’ospedale policentrico De Godenz ha appoggiato le decisioni della Giunta, così come sulla scuola di medicina. Ma vanno allineati i contratti dell’Apss con quelle delle case di riposo.

Job: posto rimedio a scelte urbanistiche sbagliate

Ivano Job (Coraggio Italia) ha lamentato una serie di ritardi da parte della Giunta e delle amministrazioni locali in alcuni lavori pubblici. Ma questa legislatura, ha aggiunto, come nel caso di Dimaro, lascia al futuro anche scelte positive sul piano urbanistico che hanno posto al rimedio agli errori e alle scelte, per quanto in buona fede, del passato.

Ossanna: il Centro studi sull’autonomia difenderà l’identità

Lorenzo Ossanna (Patt) ha difeso l’idea del Centro studi sull’autonomia che sarà aperto a tutti e punterà sulla difesa dell’identità e dei valori. Sugli orsi la Giunta attuale ha fatto quello che ha fatto la Giunta Rossi e, sul piano politico, stupiscono le critiche che vengono da sinistra al partito di autonomista che non è né di destra né di sinistra. Ossanna ha presentato i sui odg, uno sulla pulizia delle strade come biglietto da visita del Trentino; l’altro per il restauro del monumento austro ungarico di Ossana e infine quello sui Vvff di Cimone. Sui grandi carnivori il consigliere Patt ha recuperato un articolo del suo ddl che prevede la possibilità di uilizzare i cacciatori nel contenimento delle specie.

Tonini: Il Patt si è alleato con gli amici di Afd e del Front national

Giorgio Tonini del Pd ha detto di non aver mai voluto offendere il Patt. Un partito, ha detto, che sento un po’ mio perché sono stato eletto due volte in Senato con il simbolo delle Due Stelle Alpine. Agli autonomisti, per quanto liberi, ha chiesto di avere ben chiara la gerarchia dei valori. Oggi la Lega è alleata a livello europeo con Afd e il Front national. Partiti lontani anni luce dal Patt. Quindi, la speranza è che nel confronto con Salvini si parli anche di quali sono i legami che la Lega ha a livello europeo, anche in vista del voto europeo. Infine, Tonini ha auspicato che si faccia chiarezza nel mondo autonomista. Chiarimento che gioverà a tutta la politica Trentina.

Olivi: togliete la norma incivile dei 10 anni di residenza per il bonus bebè

Alessandro Olivi (Pd) si è soffermato sulle sue proposte di odg e i sui emendamenti: sui medici, la proposta di mettere già ora nel contratto le risorse necessarie per adeguare gli stipendi all’inflazione. Ha poi chiesto un atto di bontà da pare della Giunta, cioè di togliere quella incivile norma, come l’ha definita, che ancora subordina i 10 anni di residenza per i bonus bebè. Norma che nemmeno il governo Meloni ha voluto introdurre. Infine, tra le sue proposte, il finanziamento del lotto mancante del Polo della protezione civile di Rovereto.

Rossi: i valori della Meloni non possono essere quelli del Patt

Ugo Rossi (Misto) ha affermato che la scelta del Patt di collocarsi a destra è legittima, seppur non condivisibile, ma, ha aggiunto, nell’intervento di Ossanna ha colpito l’accenno all’identità. E su questo ha ricordato che nel 2015, in occasione del centenario dell’inizio della Grande Guerra, la Regione guidata da Rossi decise di esporre la bandiera nazionale a mezz’asta in segno di lutto perché non c’è nessuna guerra da festeggiare, ancor di più tenuto conto che qualcuno è entrato in conflitto contro di noi. In quell’occasione, Giorgia Meloni, ha ricordato, coerentemente, disse: sono scandalose le parole del presidente Rossi e di Kompatscher che hanno deciso di esporre la bandiera a mezz’asta. Se Rossi e Kompatscher si vergognano di vivere in Italia, aggiunse, possono trasferirsi in un’altra nazione. Di certo l’Italia non rimpiangerà questi due squallidi personaggi che si vergognano dell’Italia ma non dei miliardi che lo Stato trasferisce ai loro territori. Un’identità, quella sottolineata dalla Meloni, che sembra molto distante da quella autonomista. Ossanna ha replicato affermando che, contrariamente di altri, è sempre rimasto fedele al partito delle Stelle alpine.

Zanella: una Giunta impegnata soprattutto nella propaganda

Per Paolo Zanella (Futura) la caratteristica di fondo di questa Giunta è stata la propaganda martellante che ha provocato problemi alle fasce più deboli, ad esempio con la scelta dei dieci anni di residenza per il bonus bebè. Sul discorso dell’autonomia, Zanella ha detto che si tratta di un mezzo non di un fine. Un mezzo per permettere la convivenza tra popolazioni diverse e che si basa sulla cooperazione e la solidarietà che certo non sono coerenti con politiche che escludono gli stranieri. Sul piano della sanità, Zanella ha aggiunto che il problema degli infermieri si potrebbe risolvere in tre anni, se solo ci fosse la volontà politica, e sul Not ha ricordato che anche la Giunta Fugatti ha commesso errori che hanno portato a ulteriori ritardi. Sul direttore assistenziale il ddl Cia, ha ricordato, è rientrato nell’assestamento ma l’esponente di Futura ha ribadito che non si può sostituire alla direzione socio-sanitaria. Quindi, Zanella ha ribadito il suo sì al direttore assistenziale ma accanto a quello socio-sanitario. La carenza di medici in Italia non dipende dal loro numero, superiore a quello di altri Paesi, ma da come è organizzata la sanità. E in Trentino si sarebbero dovute sperimentare strade innovative, valorizzando le altre figure sanitarie.

Sulla casa oggi si è arrivati ad una nuova emergenza per l’impoverimento (compreso quello di dipendenti pubblici), l’inflazione e gli affitti brevi turistici che hanno sconvolto il mercato. Un tema sul quale si sta riflettendo a livello nazionale anche con la nascita di leggi di iniziativa popolare per limitare queste forme di affitto. Andrebbe poi convocato l’Osservatorio sulla casa per avere un quadro chiaro della situazione al quale dovrebbe seguire un piano casa. Zanella ha ricordato il suo emendamento per il blocco degli sfratti per gli inquilini Itea collocati in graduatoria e che rischiano di finire in mezzo alla strada perché gli alloggi non sono stati riqualificati. Inoltre, le soglie Icef vanno allineate all’inflazione e quindi anche per questo c’è bisogno di una moratoria, e per chi, incolpevolmente, non riesce temporaneamente a pagare l’affitto. Altro problema gli sfratti per l’assenza di tre mesi che colpisce soprattutto i lavoratori stagionali. Altri emendamento riguardano la questione dell’acqua, per le scuole di infanzia togliere l’apertura di luglio; poi l’indicizzazione, attesa da tempo, dell’assegno di cura. Inoltre, soldi già nel 2023 per rinnovare, ma non solo del 4%, i contratti di chi lavora nelle coop sociali.

Savoi: giusto il continuo dialogo della Giunta con la popolazione

Alessandro Savoi (Lega) ha difeso la scelta della Giunta Fugatti di effettuare le riunioni dell’esecutivo nelle valli e la sua vicinanza alla gente anche attraverso i social. Una presenza capillare che è molto apprezzato dalla popolazione. Sul piano politico ha affermato che l’accordo con FdI ci sarà e si affiancherà al polo autonomista Lega – Patt. Pur non avendo troppa simpatia per la destra, ha detto ancora, sempre meglio che un’alleanza con la Schlein.

Masè: impegno per le scuole d’infanzia e la conciliazione

Vanessa Masè (La Civica) ha presentato i suoi odg, uno a favore della creazione di depositi agricoli e sulla prevenzione di contaminazione del latte sostenendo le spese degli allevatori. Un’altra proposta di Masè riguarda la biblioteca di Borgo che dovrà cedere gli spazi e dovrà trovare una collocazione temporanea. Infine, la consigliera della Civica ha ricordato il suo impegno sullo “zerosei”, e ha presentato la sua iniziativa con un odg per adeguare il contratto alle educatrici che lavorano nel mondo della conciliazione aumentando di un euro il buono di servizio. Altro punto, la proposta di investire 200 mila euro per avvicinare gli stipendi delle paritarie con le scuole d’infanzia pubbliche. Masè ha concluso affermando che oltre al tema dei rifiuti (bene l’inceneritore, anche per abbattere le tariffe) va posta attenzione alla depurazione che nelle zone turistiche rischia di entrare in crisi.

Cia: mandato ostacolato da problemi straordinari e ricorsi

Claudio Cia (FdI) ha iniziato il proprio intervento ricordando le difficoltà che hanno costellato questa legislatura, da Vaia alla pandemia, passando per l’aggressione dell’orso di Caldes. Alla legislatura, ha detto, mancava solo il diluvio universale. Si può dunque comprendere se questo governo non è riuscito a portare a termine ciò che si era prefissato. Questa Giunta, ha sottolineato, non si è trovata solo a gestire problemi fisiologici e ordinari, ma anche urgenti e imprevedibili. Cia ha ricordato le proprie critiche mosse in termini di temi di politica amministrativa, interventi costruttivi, non finalizzati a distruggere la coalizione, fatti insomma per evidenziare percorsi di scelte non corrette che lo hanno posto in posizione critica. Ad esempio l’ospedale di Cavalese: la posizione assunta ha contribuito a riportare la questione ai territori dove si potrà poi partire per fare scelte condivise. Sui tempi dei lavori pubblici: non si può non considerare la legge sugli appalti, le direttive europee e le leggi nazionali e locali.

Per Cia proporre ogni volta un ricorso non può fare altro che portare a ritardi. Quindi l’accenno al mondo dell’istruzione e alle scuole paritarie, a cui si affidano per la formazione dei loro ragazzi 3.500 famiglie, in cui lavorano 580 dipendenti più coloro che afferiscono alle cooperative che garantiscono i servizi: attenzione a essere sbrigativi nel dire di eliminare le scuole paritarie. La Provincia, ha ricordato Cia, versa per ogni ragazzo alla scuola paritaria 2.180 euro, il dato per le scuole pubbliche è di 8.628 euro. I risultati delle paritarie sono eccellenti e lo attestano le prove Invalsi: per ciò Cia ha annunciato il sostegno all’emendamento di Masè sul tema. Poi il riferimento al ddl 160 istitutivo del direttore assistenziale, stoppato in aula e presente ora come emendamento all’assestamento. Cia ha ricordato come l’emendamento all’assestamento dell’anno scorso prevedeva la presenza del direttore assistenziale come la quinta figura nella direzione sanitaria. Un emendamento che non passò l’esame dell’aula e da cui si originò il ddl 160 (con quattro figure). Oggi, ha affermato Cia, ci si trova a ritrasformare il ddl in emendamento perché il centrosinistra e alcuni consiglieri hanno presentato 500 ordini del giorno impedendo di proseguire. L’approvazione sarebbe un passo importante.

GLI ORDINI DEL GIORNO: 17 AFFRONTATI

Claudio Cia (FdI)

Calmierare le tariffe per l’Auditorium Santa Chiara (approvato)

L’odg di Cia impegna la Giunta a invitare il Centro servizi Santa Chiara a riconsiderare le tariffe per l’utilizzo dell’Auditorium di via S.Croce a Trento per le scuole, comprese quelle musicali e di danza. Se necessario, per calmierare le tariffe, la Pat potrebbe partecipare alle spese con risorse finanziarie. All’odg l’assessore Bisesti ha espresso parere favorevole. Odg approvato con 24 sì e 9 astenuti.

Lucia Coppola (Europa Verde)

Coprire le spese del Film Festival, Oriente–Occidente e Centrale Fies (respinto)

L’odg di Coppola impegna la Giunta a coprire le maggiori esigenze finanziarie per i progetti culturali promossi dal Film Festival, Oriente-Occidente e Centrale Fies. L’assessore Mirko Bisesti ha parlato di una scelta tecnica fatta lo scorso dicembre e ricordato che i fondi ci sono già: l’ordine del giorno non si accetta perché è già stato fatto. Lucia Maestri ha espresso soddisfazione per il reperimento delle risorse; ha ricordato che i soggetti sono già esposti economicamente, bisognerebbe accelerare. Coppola ha preso atto e chiesto di essere informata sugli sviluppi per gli enti che si sono già esposti economicamente. Il voto: odg respinto con 14 sì 19 no un astenuto.

Alex Marini (5 Stelle)

Promuovere i diritti umani attraverso lo sport (approvato)

L’odg di Marini impegna la Giunta a coinvolgere la Fondazione Opera Campana dei Caduti e il Forum per la Pace in iniziative per patrocinare e fornire sostegno al premio “Sport e diritti umani” indetto da Amnesty International; ad assicurare nel Festival dello sport uno spazio per affrontare il tema dello sport come veicolo dei principi della Dichiarazione universale dei diritti umani. Parere favorevole della Giunta: lo ha espresso l’assessore Failoni. Il voto: odg approvato con 34 sì.

Ivano Job (Coraggio Italia)

Ristrutturare la caserma dei Vvff di Caldes (emendato e approvato)

L’odg di Job impegna la Giunta a utilizzare compatibilmente con la presentazione della domanda e della relativa documentazione gli importi presenti in bilancio per la ristrutturazione della caserma dei Vigili del Fuoco di Caldes. Ugo Rossi ha anticipato voto favorevole e ringraziato Job per il testo. La proposta emendata è stata approvata con 31 sì e un astenuto.

Lucia Maestri (Pd)

Ripristinare i fondi per le attività culturali (respinto)

L’odg di Lucia Maestri impegna la Giunta al ripristino totale, a fronte di un taglio dei fondi previsto in assestamento del 17%, dei finanziamenti per le attività culturali così come programmato dalla ripartizione delle risorse previste dal Fondo unico delle spettacolo. Un odg non accoglibile per la giunta; respinto al voto (13 sì e 19 no).

Roberto Paccher (Lega)

Premi per i prof che per tre anni non chiedono mobilità (approvato)

L’odg di Paccher impegna la Giunta a valutare, nella contrattazione col sindacato, misure di carattere organizzativo e di conciliazione lavoro-famiglia per il personale della scuola con titolarità in sedi distanti dalla residenza, incentivando al tempo stesso al mantenimento della continuità didattica e organizzativa tramite un sistema di premi in termini di punteggio per chi si impegna a non presentare domanda di mobilità per un triennio. Il parere espresso dall’assessore Bisesti è favorevole. Filippo Degasperi ha detto che gli insegnanti sono caricati di oneri burocratici (relazioni che nessuno legge): si era già portata, per affrontare il discorso della conciliazione e dell’affaticamento del personale, una proposta per tenere gli organi collegiali a distanza, che ha avuto voto contrario. L’odg riguarda anche la sempre dimenticata formazione professionale? Sì all’odg con 22 favorevoli, 1 contrario, 2 astenuti e 4 non partecipanti al voto.

Mara Dalzocchio (Lega)

Monitorare i contratti a termine dei docenti (approvato)

L’odg di Mara Dalzocchio impegna il governo provinciale ad attivare un monitoraggio sulla corretta applicazione dei presupposti dei rinnovi dei contratti a tempo determinato dei docenti da parte dei dirigenti scolastici previsto dall’art.93 della legge provinciale sulla scuola, anche ai fini di una revisione normativa. Parere favorevole della Giunta. Filippo Degasperi ha detto di non condividere la norma che bypassa le graduatorie e anticipato l’astensione. Odg approvato con 30 sì e 2 astenuti.

Devid Moranduzzo (Lega)

Sviluppare le iniziative per l’uso corretto del monopattino (approvato)

L’odg di Moranduzzo impegna la Giunta a sviluppare ulteriormente le iniziative sull’educazione stradale rivolto ai giovani per un corretto utilizzo del monopattino elettrico. Bisesti ha espresso parere della giunta positivo. Alex Marini ha ricordato che nel 2022 sulle strade trentine ci sono stati 33 morti e 1.800 feriti; bene l’odg, ma bisogna guardare oltre, mettere l’accento sulle politiche di sicurezza stradale. Odg approvato (31 sì 1 astenuto).

Filippo Degasperi (Onda)

Disabili, ampliare le casistiche per i contributi per la casa (respinto)

L’odg di Degasperi impegna la Giunta a verificare l’opportunità di ampliare le casistiche per accedere al contributo straordinario per l’acquisto o la ristrutturazione di un alloggio per le persone con minorazioni fisiche che abitano in case con barriere architettoniche impossibili da abbattere. Presentando l’odg Degasperi ha ricordato che rimane esclusa la possibilità di costruirsi una nuova abitazione: si tratta di numeri modesti e si potrebbe allargare quindi le possibilità e prevedere che anche la costruzione sia sostenuta dai soldi pubblici. L’assessora Segnana ha espresso parere negativo, ha spiegato la normativa attuale e detto che si sta già dando un aiuto per l’acquisto della nuova casa. Nel momento in cui vi è un edificio di nuova costruzione vengono erogati i contributi per l’ascensore e per la realizzazione del bagno accessibile.

Ci sono bonus fiscali previsti dalla normativa statale che prevedono un recupero del 75% degli interventi per l’accessibilità. Luca Zeni ha detto di non aver compreso le motivazioni dell’assessore: si dice che già si coprono tutte le fattispecie e non c’è bisogno di alcuna verifica. Si spera sia così, l’odg chiede di verificare le casistiche ed eventuali segnalazioni puntuali, non sembra così rigido. Zeni ha invitato l’assessora a rivedere il parere. Ugo Rossi ha anticipato voto favorevole: ha detto che il contributo non è per il maggior costo per le attrezzature per l’accessibilità, mentre per la costruzione di una nuova casa il contributo è sulle infrastrutture per la disabilità. La verifica da fare per Rossi è sulla parità di trattamento: in caso alternativo sarebbe possibile trovare un’adeguata copertura economica. Marini ha ricordato che il Coordinamento non è convocato da anni: sarebbe la sede per trattare la questione. Il voto: odg respinto con 12 sì, 20 no e un’astensione.

Alex Marini (5 Stelle) (approvato il primo punto emendato, respinti gli altri)

Valutare i provvedimenti per l’efficientamento energetico

L’odg di Marini, emendato, impegna la Giunta a pubblicare nel sito dedicato al Peap 2021-2030 una ricognizione delle risorse stanziate e delle iniziative e provvedimenti provinciali varati per l’efficientamento energetico degli immobili e una valutazione delle iniziative per indirizzare le politiche ambientali della Pat nell’ambito del miglioramento delle prestazioni ambientali del patrimonio edilizio sulla base della misurazione delle esperienze realizzate sul territorio. Il vicepresidente Mario Tonina ha dichiarato accoglibile il punto 1 emendato, il 2 non accoglibile e nemmeno il numero 3. Il voto è avvenuto per punti separati: il punto 1 è stato approvato (31 sì, 1 no), respinti gli altri punti (19 no, 9 sì, 2 astenuti).

Lucia Coppola (Europa Verde)

Sostenere i comuni per migliorare la rete idrica (respinto)

L’odg di Lucia Coppola impegna la Giunta a sostenere i comuni per rendere più efficiente la rete idrica evitando sprechi di acqua dagli acquedotti, ad approntare un piano per l’accumulo e il risparmio d’acqua per scongiurare il futuro la carenza d’acqua. Il vicepresidente Tonina ha espresso parere negativo. Il voto: odg respinto 13 sì, 18 no, 1 astenuto.

Lucia Coppola (Europa Verde)

Incentivi ai comuni per azzerare il consumo di suolo (approvati punto 2 a premessa, il resto no)

L’odg impegna la Giunta a prevedere incentivi economici per le amministrazioni più virtuose che, per azzerare il consumo di suolo, adottino varianti di stralcio del Prg; ad avviare politiche per il recupero e il riuso di terreni e edifici dismessi o abbandonati; ad avviare una campagna di informazione e educazione diffusa, anche nelle scuole, sul valore del suolo e, infine, a supportare i comuni aderenti alla Banca della Terra per renderla operativa. La premessa e il punto 2 sono accoglibili, il punto 1 no, ha detto l’assessore Tonina. Filippo Degasperi ha anticipato voto favorevole e riportato l’attenzione dell’aula sulla vicenda di quello che ha definito uno scempio, fatto a Villazzano nella zona di via Torricelle e via Villa: è stato concesso di costruire due condomini contrariamente a tutte le norme urbanistiche in vigore. Serve una verifica. Alex Marini ha ricordato l’impegno di monitoraggio che era stato dato all’Osservatorio. Il voto per punti: approvati premessa e punto 2 (31 sì, un astenuto), respinti il punto 1, 3, 4 (11 sì, 18 no, 1 astenuto).

Giorgio Leonardi (FI)

Tempi più corti e modalità più semplici per i contributi (approvato)

L’odg di Leonardi impegna la Giunta a verificare la possibilità di ridurre le tempistiche di validazione e concessione di contributi; ad intervenire nei confronti delle banche per facilitare il credito per l’innovazione tecnologica; a valutare soluzioni per modificare le modalità di erogazione dei contributi anche stipulando convenzioni con gli istituti di credito che potrebbero anticipare le cifre con interessi agevolati e formule di garanzia; a rendere automatici i processi di verifica burocratica. In aula Leonardi ha parlato di un odg di immediatezza per il periodo che stanno vivendo le imprese. Favorevole il parere della Giunta. Approvato l’odg con 22 sì, 8 astenuti.

Lucia Maestri (Pd) con Tonini, Zeni, Manica, Olivi

Lavoratori pubblici, confronti Apran-sindacati sui prezzi (emendato, approvato)

L’odg di Maestri, firmato anche dai consiglieri del Pd Tonini, Zeni, Manica e Olivi, impegna la Giunta a valutare annuali momenti di confronto con le organizzazioni sindacali per verificare gli scostamenti tra gli incrementi contrattuali e l’indice Ipca sull’andamento dei prezzi registrati dall’Istat per il triennio 2022-2024. Ciò in vista di un’eventuale integrazione degli stanziamenti volta a un sostanziale recupero del potere d’acquisto degli stipendi dei lavoratori dei comparti pubblici provinciali. Maestri in aula, presentando l’ordine del giorno, ha portato l’attenzione sull’inflazione e presentato l’emendamento della Giunta, accolto. Il voto: odg approvato con 28 sì.

Roberto Paccher (Lega)

Prolungare la caccia al cesena e al tordo sassello (approvato)

L’odg di Paccher impegna la Giunta a riproporre a Ispra, in armonia con altri territori a sud del Trentino, per prolungare fino al 20 gennaio la caccia al cesena e al tordo sassello. L’assessora Zanotelli ha espresso parere favorevole. Alessio Manica ha chiesto chiarimenti sulla deroga a cui ha risposto Paccher. Filippo Degasperi ha ricordato i numeri degli abbattimenti oltre 87.000 cesene e oltre 216.000 tordi. L’odg è stato approvato.

Katia Rossato (FdI)

Asfaltare il piazzale della caserma Vvff di Cimone (approvato)

L’odg impegna a realizzare l’asfaltatura del piazzale della nuova caserma dei pompieri dei Vvff di Cimone. In aula Rossato ha ricordato che l’impegno di spesa non è esagerato, ha quindi auspicato l’approvazione. Il vicepresidente Tonina ha dato parere favorevole all’odg emendato, con l’impegno di completare il tutto. Ordine del giorno approvato con 28 sì e un’astensione.

Katia Rossato (FdI)

Spostare la statale da Vigolo Baselga (respinto)

L’odg di Katia Rossato impegna la Giunta a valutare di inserire nella programmazione Pat lo spostamento della statale della Gardesana (Ss 45 bis) dalla frazione di Vigolo Baselga. In aula la consigliera ha detto di rendersi conto che l’impegno di spesa è molto importante, ma ha ricordato anche che la popolazione di Vigolo Baselga è molto attenta alla questione perché è un tratto di strada pericoloso. Tonina ha riportato il parere della Giunta: in questo momento (per la prossima legislatura, ha aggiunto, si potrà riaprire la partita e chi ci sarà farà le sue valutazioni) è negativo, per una questione di serietà e responsabilità, servirebbero tante risorse per accettare e condividere la proposta che potrebbe anche essere tenuta in considerazione.

Per quel tratto di strada su cui si sanno esserci delle oggettive difficoltà prima dell’abitato di Vigolo Baselga per chi scende a Trento, ha aggiunto, è stato appaltato un intervento: nonostante il ricorso in ballo, ci si augura che i lavori possano essere a breve realizzati. Un primo passo positivo è stato realizzato durante questa legislatura. Si sa, ha proseguito il vicepresidente, che quel tratto di strada è lì da tanti anni e crea non pochi problemi; in futuro si vedrà anche sull’ulteriore richiesta della consigliera Rossato. Il tema, ha ricordato Tonina, era stato portato all’attenzione del Consiglio anche dal consigliere Borga. L’odg è stato respinto 4 sì, 15 no e 9 astenuti.