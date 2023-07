CONSIGLIO PAT * TERZA COMMISSIONE: « SÌ ALLO SCHEMA PER IL REGOLAMENTO IN MATERIA URBANISTICA, CON AUTORIZZAZIONE UNICA TERRITORIALE »

17.05 - mercoledì 26 luglio 2023

Probabilmente è stata l’ultima seduta di questa legislatura, per la III Commissione consiliare convocata oggi alle 13 dal presiedente Ivano Job. L’organismo permanente ha anzitutto approvato lo schema di delibera con cui la Giunta Fugatti adotterà modifiche al regolamento in materia urbanistica e più precisamente di autorizzazione unica territoriale. Presente l’assessore Mario Tonina, si è chiarito che trattasi di adeguamenti “chirurgici”, conseguenti a modifiche legislative introdotte con la legge di bilancio Pat dello scorso dicembre. Lorenzo Ossanna ha ottenuto la conferma del fatto che la semplificazione procedurale consentita dalla a.u.t. vale anche quando i lavori cui si riferisce comportano anche interventi relativi alla produzione di energia da fon-te alternativa.

La III Commissione ha poi dato via libera anche a una proposta di delibera giuntale riferita ad altra modifica di norme regolamentari, questa volta riferite alla materia degli appalti pubblici. Si prevede in particolare di trasferire direttamente dentro il capitolato generale per l’esecuzione dei lavori, una serie di previsioni, come quelle che impongono per gli appaltatori l’obbligo di rispetta-re i contratti di lavoro, l’iscrizione dei lavoratori alla Cassa edile fin dal primo giorno o ancora l’onere generale di pulizia del cantiere. Sempre su domanda di Ossanna, è stato detto che le novità dovrebbero essere operative con il 15 settembre.

La Commissione guidata dal consigliere Job ha poi dato parere favorevole e chiuso quindi la “pratica” riferita a due petizioni popolari fin qui ampiamente esaminate e trattate. La prima si riferisce al progetto di impianto sperimenta-le di termossidazione dei rifiuti a Pergine: l’opera è stata oggetto di un recente incontro pubblico con la popolazione e la buona notizia – di cui oggi ha chiesto Alessio Manica – è che il Comune s’è impegnato a mettere in funzione una centralina per il monitoraggio delle emissioni e a pubblicare on line i dati rilevati. Lucia Coppola ha ammonito a riflettere sempre attentamente prima di scegliere la localizzazione di impianti critici come questo.

L’altra petizione è la 19/XVI, riferita alla produzione di asfalto a Zuclo. Via libera dunque alla relazione conclusiva, con il consigliere Manica che ha auspicato una verifica della situazione effettiva tra 6 mesi.