CONFTURISMO – CONFCOMMERCIO * GREEN PASS: PATANÈ « OTTIMO SEGNALE PER LA RIPARTENZA, CI ATTENDIAMO ORA CHE I PROVVEDIMENTI SIANO SNELLI E RAPIDI »

“L’accelerazione sul green pass, che sembra preludere anche all’allentamento delle misure di quarantena per i viaggiatori europei, e l’intenzione di considerare le esigenze del turismo nelle prossime tappe del processo di vaccinazione sono ottimi segnali di apertura per il nostro settore in lockdown da oltre un anno. Ci attendiamo ora che i provvedimenti siano snelli e rapidi: che si rendano agevoli i viaggi degli italiani anche all’estero oltre a facilitare l’arrivo dei turisti stranieri. Auspichiamo anche che venga convocata una riunione con i rappresentanti delle Associazioni di categoria del turismo italiane a partire da Confturismo-Confcommercio, affinché sia chiaro alle aziende turistiche quale saranno le tappe del programma che si intende concretamente adottare.”

Così Luca Patanè, presidente di Confturismo Confcommercio, commenta le ultime proposte per rilanciare il turismo in Italia da parte del premier Draghi e del Ministro Garavaglia.