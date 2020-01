ZANNINI (ALTRA TRENTO A SINISTRA) * SICUREZZA: « GOVERNARE UNA CITTà è UNA COSA SERIA, TRENTO PUò MIGLIORARE ANCHE SENZA L’ESERCITO »

Governare una città è una cosa seria, solo chi vive di demagogia e fakenews può strumentalizzare il dibattito sui disagi, che effettivamente esistono in alcune zone del centro di Trento, invocando l’esercito.

Questa è l’ennesima uscita della Lega che “sgoverna” la nostra provicia azzerando progetti validi e prodicendo regolamenti anticostituzionali come quello Itea. Un motivo in più per costruire un progetto valido che impedisca al partito di Salvini di fare danni anche nella nostra Trento, una citta che può migliorare anche senza l’esercito.

*

Jacopo Zannini Consigliere Conunale Altra Trento a Sinistra