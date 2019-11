CONFCOMMERCIO TRENTINO * NOTARIFY: « LA STARTUP INNOVATIVA DI ZBX BLOCKCHAIN SMART SOLUTIONS SUI MERCATI DI GERMANIA, FRANCIA, AUSTRIA E SVIZZERA »

Notarify sbarca in Europa. La startup innovativa di ZBX Blockchain Smart Solutions del gruppo Confcommercio Trentino sui mercati di Germania, Francia, Austria e Svizzera.

Notarify, il primo servizio di notarizzazione digitale, è la punta di diamante di ZBX Blockchain Smart Solutions, una start up innovativa tutta italiana che espande verso nuovi confini il concetto di Smart City. La piattaforma, in particolare, sfrutta la tecnologia Blockchain per certificare ed archiviare in cloud, garantendo la sicurezza ed il rispetto della normativa GDPR per tutti i documenti. Viene utilizzata anche per proteggere la proprietà intellettuale attraverso transazioni completamente trasparenti.

ZBX e NOTARIFY sono ormai pronte per varcare i confini italiani e sbarcare in diversi paesi europei e lanciano una campagna di equity crowdfunding sul pionieristico portale italiano StarsUp. L’azienda, di proprietà di Confcommercio con capitali Seac, amministrata da esperti del settore, si appresta a distribuire il servizio anche in Germania, Francia, Austria e Svizzera.

Già operativa da un anno in Italia per aziende private e pubblica amministrazione, ZBX ha scelto di investire ulteriormente nella diffusione all’estero tramite capitali provenienti da equity crowdfunding.

L’evoluzione della piattaforma, infatti, verrà finanziata attraverso l’offerta al pubblico di quote dell’azienda: chiunque potrà diventare socio, semplicemente accedendo al portale online www.starsup.it. La soglia di ingresso è alla portata di tutti (500 euro) ma il periodo di tempo è ristretto: la campagna chiude il 16 di Dicembre, per consentire a tutti gli investitori nella startup innovativa di godere delle agevolazioni fiscali previste per il 2019.

ZBX – Blockchain Smart Solutions

ZBX – Blockchain Smart Solutions è stata selezionata da StarsUp (tra i pionieri del crowdfunding) per il lancio del proprio nuovo portale: dal 16 di novembre sarà possibile per tutti investire nella tecnologia Blockchain acquistando quote di questa azienda, beneficiando dei vantaggi fiscali previsti per il 2019. ZBX – Blockchain Smart Solutions è il brand detenuto da B-ZERO Srl, start-up innovativa con sede legale a Rovereto e uffici amministrativi a Trento, partecipata dal gruppo Confcommercio attraverso SEAC Spa. Ha come mission lo sviluppo di una dottrina economica basata sulla sintesi tra nuove tecnologie ed etica.

Si tratta, quindi, di una delle primissime blockchain company in Italia ad essere sostenuta da partner istituzionali e sta portando avanti il progetto finalizzato alla realizzazione della cosiddetta “zero economy”, che riguarda l’offerta di servizi decentralizzati.

Dal 2018 è già operativa con:

– la notarizzazione su Blockchain attraverso il portale “Notarify” (che consente di dare valore legale, mettere in sicurezza e tutelare atti, documenti, progetti, idee e tutto quanto concernente la proprietà intellettuale)

– le operazioni OTC certificate in crittovalute.

La Blockchain e le sue potenzialità la rendono applicabile in una quantità incredibile di situazioni, dal mondo assicurativo, all’immobiliare, alla supply chain, all’editoria, fino alle elezioni, che potranno avvenire all’interno di un sistema controllato e sicuro, come la rete peer to peer, allontanando così lo spettro di frodi.

Attualmente il core-business è costituito dalla notarizzazione, rivolta ad un target di professionisti quali avvocati, commercialisti, notai, designer/studi tecnici, agenti assicurazioni/immobiliari, ma anche a singoli privati e ad imprese quali banche, assicurazioni, SIM/SGR/SICAV, tribunali, ospedali, cliniche, compagnie di assicurazione, industrie.

Perché “ZBX – Blockchain Smart Solutions” ha scelto di affidarsi ad una raccolta fondi attraverso una campagna di equity crowdfunding?

Le campagne hanno grandissimo seguito, sono un ottimo viatico per promuovere l’azienda e la sua attività. Nella fattispecie il CEO dell’azienda ha dichiarato di volerla rendere al più presto la numero 1 in Italia, accrescendo ulteriormente il gap tecnologico ad ora maturato. In particolare, i fondi raccolti saranno investiti per il rafforzamento del team, anche se l’attenzione maggiore ricadrà nella ricerca e sviluppo al fine di realizzare in un secondo momento la tracciabilità delle catene produttive, programmare un futuro basato sugli smart contract ed introdurre un token per il Commercio e Turismo.

ZBX – Blockchain Smart Solutions si propone, quindi, di accompagnare i privati ed i professionisti in quella che già ora si presenta con il nome di “era del fintech e del legaltech” e di aiutarli ad uscire da quella che gli economisti definiscono “Grande Recessione”, dando loro l’opportunità di rimanere sempre aggiornati in ambito finanziario ed all’avanguardia sui servizi tecnologici di ultima generazione.

La tecnologia blockchain, infatti, consentendo l’eliminazione di terzi intermediari e garantendo l’immutabilità dei documenti e delle transazioni in essa contenute, promette da una parte di diventare il più efficiente e diffuso registro pubblico decentralizzato, in cui possono essere inserite informazioni di ogni tipo e natura (un documento, un contratto, un atto, un’attestazione, un certificato), e dall’altra un importante aiuto nel mondo finanziario e, soprattutto, del payment e degli scambi commerciali.

Qual è l’obiettivo di raccolta?

“ZBX – Blockchain Smart Solutions” si propone di raccogliere 50.000 euro, per aumentare il capitale sociale in funzione di diverse iniziative in programma. Ciononostante, sarà possibile per l’azienda raccogliere investimenti in overfunding fino ad un tetto massimo di 450.000 euro.

Quali rewards sono previsti dalla campagna?

Tutti i sottoscrittori riceveranno un buono dal valore pari a quello dell’investimento sostenuto, con il quale potranno avere accesso ai servizi dell’azienda. A chi investirà un capitale superiore ad euro 10.000 verrà consegnato un prototipo di orologio da polso tokenizzato, uno dei primi a livello mondiale.