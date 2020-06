CONFCOMMERCIO TRENTINO * 206° FONDAZIONE ARMA CARABINIERI: « RINGRAZIAMO LE DONNE E GLI UOMINI IN DIVISA CHE SI ADOPERANO PER ESSERE VICINI ALLA POPOLAZIONE »

206° di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri, il ringraziamento di Confcommercio Trentino. La ricorrenza del 206° anniversario della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri è l’occasione per Confcommercio Trentino di ringraziare pubblicamente le donne e gli uomini in divisa che quotidianamente si adoperano per essere vicini alla popolazione.

In particolar modo dopo questi mesi difficili e incerti, in cui l’Arma dei Carabinieri ha saputo essere vicina anche al mondo delle imprese, fornendo una preziosa opera di rassicurazione e di indirizzo, attuando con rigore le misure di contenimento del virus, senza mai perdere di vista però lo spirito di missione, ovvero l’aiuto e la protezione della popolazione.