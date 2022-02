AMBROSI (FDI – TRENTINO) * MASCHERINE FFP2 PER BAMBINI: « IL DIRETTORE GENERALE DELL’APSS FERRO CERTIFICA IL CONTROSENSO NORMATIVO, ORA LA PAT RIMUOVA L’OBBLIGO »

13.54 - martedì 22 febbraio 2022

Mascherine Ffp2 per bambini – Ambrosi (Fratelli d’Italia): “Ferro certifica il controsenso normativo. Ora la PaT rimuova l’obbligo”. Nella giornata di ieri il Direttore generale dell’Azienda sanitaria Antonio Ferro, nella prestigiosa veste di presidente della Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (Siti) ha “certificato” a livello scientifico l’assurdità di quel controsenso normativo imposto dal Governo Draghi che è l’obbligo dell’utilizzo di mascherine Ffp2 per i bambini (a scuola per 10 giorni qualora fosse riscontrato un caso di positività in classe, oltre che sui mezzi pubblici).

Il Direttore generale ha infatti confermato l’assenza di omologazione di questi presidi sanitari per la fascia pediatrica, evidenziando dunque ulteriormente un’insensata obbligatorietà su cui noi di Fratelli d’Italia abbiamo fortemente e ripetutamente richiesto al Governo di fare marcia indietro.

Auspico che la Provincia autonoma di Trento, seguendo quanto affermato dalla figura apicale della sua Azienda sanitaria, rimuova l’obbligo di Ffp2 per i bambini dai 6 ai 14 anni, su cui non sono noti gli effetti di un uso prolungato di questi dispositivi sanitari, e si faccia promotrice in sede di Conferenza Stato – Regioni – Province autonome di tale misura anche a livello nazionale.

Cons. Alessia Ambrosi