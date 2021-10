COMUNE TRENTO * GARE CICLISMO – CHIUSURE STRADE: « I PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER IL “GIRO CICLISTICO DELLA BOLGHERA“ E IL “TROFEO MARTIRI TRENTINI“ DI DOMENICA 10/10 »

Provvedimenti viabilistici per lo svolgimento della “111^ Edizione giro ciclistico della Bolghera” e del “66° Trofeo Martiri Trentini” domenica 10

Per garantire lo svolgimento della “111^ Edizione giro ciclistico della Bolghera” e del “66° Trofeo Martiri Trentini” domenica 10 ottobre sono istituiti i seguenti provvedimenti viabilistici:

• divieto di sosta e fermata con rimozione forzata dalle 11 alle 19, su ambo i lati, sulle seguenti vie e piazze: via Vicenza – piazza Vicenza – via Gorizia – via S. Antonio – via Gocciadoro – largo Donatori del Sangue – via Gocciadoro (salita Bellevue) – via Asiago – via Vicenza;

• sospensione momentanea del traffico veicolare, durante il transito dei concorrenti, dalle 12.30 alle 18, sulle seguenti vie e piazze: via Vicenza – piazza Vicenza – via Gorizia – via S. Antonio – via Gocciadoro – largo Donatori del Sangue – via Gocciadoro (salita Bellevue) – via Asiago – via Vicenza;

• chiusura totale delle seguenti vie e piazze, dalle 12.30 alle ore 18: via Gocciadoro dalle arcate della ferrovia della Valsugana all’intersezione con via Asiago – via Vicenza fino a piazza Vicenza;

• divieto di sosta e fermata con rimozione forzata dalle 11 alle 18 su ambo i lati in via Bolghera dal civico 33 fino all’intersezione con Largo Medaglie d’Oro, per consentire l’allestimento (nei parcheggi), dell’area Covid-19.