TRENTINO MARKETING * «TREKKING DEI SUONI“: «CON COGNETTI E BRUNELLO IN CAMMINO NELLE PALE DI S. MARTINO, DAL 4 AL 6 SETTEMBRE»

Protagonisti di eccezione per questa edizione del Trekking dei Suoni, in programma dal 4 al 6 settembre. Un’esperienza che si concluderà ai Prati Col di fronte a San Martino di Castrozza con il concerto a cui parteciperanno anche il cantautore, “trovatore” americano Micah P. Hinson e il chitarrista Alessandro “Asso” Stefana.

Il trekking de I Suoni delle Dolomiti è sempre qualcosa di speciale ed esclusivo che per l’edizione 2024 del Festival getterà un ponte tra le montagne del Trentino e le Badland americane, attraverso le parole dello scrittore Paolo Cognetti, l’autore di Le otto montagne, Premio Strega 2017 e dal quale è stato tratto un pluripremiato film, e le canzoni di Bob Dylan, Bruce Springsteen, Johnny Cash e altri, interpretate dalla voce e dalla chitarra di Pietro Brunello e dal violoncello di Mario Brunello, musicista di fama internazionale che da lungo tempo vive il rapporto della musica col mondo nelle sue molteplici espressioni, dal dialogo con gli altri linguaggi creativi alla ricerca di un suono puro, dal silenzio a un nuovo rapporto con gli spazi della natura e dell’alta quota.

I partecipanti al trekking si incammineranno assieme alle Guide alpine di San Martino di Castrozza lungo i sentieri delle Pale di San Martino, toccheranno cime, attraverseranno nevai, osserveranno curiose morfologie glaciali, conosceranno l’intimità che sanno ricreare i rifugi alpini, e si imbatteranno in angoli sconosciuti dell’esteso gruppo dolomitico, come il plateau della Fradusta. Un viaggio a tappe attraverso il cuore roccioso delle Pale di San Martino, che ispirò allo scrittore Dino Buzzati la Fortezza Bastiani del “Deserto dei Tartari”, collegando i paesaggi di terre alte raccontati da Cognetti nei suoi ultimi lavori e gli spazi immensi puntellati da scarni agglomerati dove hanno casa i personaggi delle canzoni dei grandi miti della musica a “stelle e strisce”.

La conclusione del trekking sarà nella radura dei Prati Col, nel segno dell’incontro tra le storie raccontate tra sentieri e rifugi e la realtà di quel tipo di America, scomoda e difficile, tanto cara a Micah P. Hinson, cantautore nato a Memphis ma cresciuto in Texas, i cui testi schietti e sinceri coabitano da sempre in armonia col “lascito” del sud per confluire in canzoni incredibilmente uniche. Anch’egli cultore della tradizione americana, rivisitata con personalità, è il chitarrista Alessandro “Asso” Stefana, assiduo collaboratore di Vinicio Capossela e componente dei Guano Padano. Lo stesso Pietro Brunello nutre una forte passione per la canzone nordamericana, in particolare per l’opera Bob Dylan: dallo studio e dall’interpretazione del repertorio del “menestrello di Duluth” sono nati gli spettacoli Layers of Skin and Slippery Grey e Bob Dylan e la Bibbia: la profezia del cambiamento, in collaborazione rispettivamente con David Riondino ed Enzo Bianchi.

Il costo di partecipazione al trekking è di € 470,00 a persona. I posti disponibili sono 35. Iscrizioni dal 1° luglio 2024, solo online sul sito www.sanmartino.com

Trekking dei Suoni

4 – 6 settembre

Pale di San Martino

con Paolo Cognetti, Mario Brunello Pietro Brunello

Musica e letteratura

6 settembre ore 12

San Martino di Castrozza, Passo Rolle, Primiero e Vanoi

Località Prati Col, Pale di San Martino

Paolo Cognetti, Mario Brunello Pietro Brunello

Micah P. Hinson, Alessandro “Asso” Stefana

Tutte le informazioni sul sito www.visittrentino.info/it/isuonidelledolomiti