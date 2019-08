MINISTRO TONINELLI * OPEN ARMS: « LA NOSTRA GUARDIA COSTIERA è PRONTA AD ACCOMPAGNARE L’ONG VERSO IL PORTO SPAGNOLO, PER FARE SBARCARE Lì TUTTI I MIGRANTI A BORDO »

Un Paese che consente ad una Ong di issare la propria bandiera su una nave, poi non si può girare dall’altra parte. Grazie dunque alla Spagna per aver offerto un porto alla Open Arms, anche se con troppi giorni di ritardo.

La nostra Guardia Costiera è ora a disposizione, ed è pronta ad accompagnare l’Ong verso il porto spagnolo, con tutto il sostegno tecnico necessario, per far sbarcare lì tutti i migranti a bordo.

Auspico che il comandante della nave non si opponga. Sarebbe del tutto incomprensibile.

In generale, basta con questi tira e molla con Paesi Ue che puntualmente fanno finta di non vedere e non sentire e lasciano sola l’Italia a gestire il fenomeno migratorio che, invece, riguarda tutta l’Europa.

È quanto mai necessario e impellente cambiare il Regolamento di Dublino.

*

Danilo Toninelli

Ministro Infrastrutture e Trasporti