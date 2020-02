COMUNE RIVA DEL GARDA * STAGIONE TEATRALE: « IL 18/2  ANDRà IN SCENA LO SPETTACOLO DI EDOARDO ERBA “MARATONA DI NEW YORK“ CON FIONA MAY E LUISA CATTANEO »

Per la stagione teatrale dei Comuni di Arco, Riva del Garda e Nago-Torbole, va in scena martedì 18 febbraio nella sala Garda del Palazzo dei Congressi di Riva del Garda lo spettacolo di Edoardo Erba «Maratona di New York», con Fiona May e Luisa Cattaneo, per la regia di Andrea Bruno Savelli. Inizio alle ore 21.

«Maratona di New York» di Edoardo Erba è uno dei testi teatrali contemporanei più rappresentati al mondo. Una sfida fisica (oltre che verbale) per tutti gli attori che lʼhanno portata in scena, impegnati a correre per lʼintera durata della pièce. Unʼautentica prova di resistenza. Da una parte c’è la leader, nella corsa così come nella vita, donna determinata, sicura e invincibile; dall’altra la sua amica, più insicura, impaurita, fortemente legata ad un passato dal quale non riesce a separarsi.

er tutta la durata dello spettacolo le due donne sviluppano una vera e propria rincorsa verbale che cresce insieme all’aumentare dei battiti del loro cuore, accompagnandoci lungo il percorso narrativo col battere delle loro suole. Una drammaturgia dallo straordinario impatto emotivo dove il gesto sportivo diventa massima espressione della metafora del percorso della vita. Una corsa dellʼesistenza, unʼestrema ultima volata. Un percorso immaginario che, tra ostacoli, fatica, sudore, ricordi, memoria, tempo e spazio sospesi, celebra sentimenti autentici e suggella la storia di unʼamicizia sincera e fraterna.

La regia è di Andrea Bruno Savelli; produzione della fondazione Accademia dei Perseveranti.

Ingressi

Spettacoli di Riva del Garda

Primo settore Intero € 14,00 (In Cooperazione € 12,50)

Ridotto € 10,00 (In Cooperazione € 9,00)

Secondo settore Intero € 9,00 (In Cooperazione € 8,00)

Ridotto € 7,00 (In Cooperazione € 6,50)

Prevendita dei biglietti dʼingresso ai singoli spettacoli

I biglietti sono disponibili presso gli sportelli delle Casse Rurali del Trentino fino al giorno dello spettacolo negli orari di apertura e online sul sito www.primiallaprima.it fino al giorno dello spettacolo. Servizio gratuito.

Presso la sede dello spettacolo, la stessa sera dello spettacolo, a partire dalle ore 20 (limitatamente ai biglietti non distribuiti in prevendita).

Vendita dei biglietti dʼingresso ai singoli spettacoli

Non si accettano prenotazioni telefoniche. Ogni persona potrà acquistare fino ad un massimo di otto biglietti. Il biglietto è cedibile esclusivamente a parità di condizioni

