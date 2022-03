SEN. DE BERTOLDI (FDI) * SISTEMA BANCARIO: « LA COMMISSARIA EUROPEA AI SERVIZI FINANZIARI HA LEGITTIMATO L’ACCESSO AL CONTANTE, CONTRARIAMENTE ALLA FOBIA DELLA SINISTRA »

16.26 - giovedì 31 marzo 2022

“Apprezzo la posizione della commissaria europea per i servizi finanziari Mairead McGuinness che ha ribadito l’importanza degli investimenti ESG e, contrariamente alla fobia della sinistra italiana, ha legittimato l’accesso al contante. Ho fatto presente quindi alla commissaria la particolarità del sistema bancario italiano e ho chiesto ragione del perché vengano richiesti tempi rapidi per la soluzione del Monte dei Paschi di Siena, mentre la Bank of Scotland ha avuto un lasso di tempo di ben 14 anni.

Parimenti ho sottolineato la disparità di trattamento per la vigilanza sui vari sistemi bancari, laddove la Germania ha solo il 55% del suo sistema bancario sotto la normativa ed il controllo BCE, mentre l’Italia ha invece il 90% del controllo europeo. Tale disparità tra sistemi è ovviamente a danno dell’operatività delle nostre banche, e non consente un pieno sostegno all’economia del paese.

Parimenti ho rivendicato l’importanza dell’applicazione del principio di proporzionalità nell’applicazione della vigilanza europea e che allo stato attuale non avviene, penalizzando le piccole medie banche territoriali italiane”.

Così il senatore di Fratelli d’Italia Andrea de Bertoldi, segretario della Commissione Finanze, nel corso dell’audizione della commissaria europea Mairread McGuiness.