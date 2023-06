OSSANNA (PATT) * AUTONOMIA DIFFERENZIATA: « GRAZIE AL PRESIDENTE FUGATTI, IN QUESTI CINQUE ANNI HA VALORIZZATO I SIMBOLI DEL NOSTRO TERRITORIO »

15.15 - venerdì 30 giugno 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Il Partito Autonomista si esprime sul tema dell’Autonomia differenziata. Il Consigliere Lorenzo Ossanna, a nome del Partito Autonomista, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti la proposta di autonomia differenziata attualmente in fase di dibattito.

“In primo luogo – afferma Lorenzo Ossanna Consigliere Provinciale Patt -, desideriamo ringraziare pubblicamente il presidente Fugatti per il suo impegno negli ultimi cinque anni nella valorizzazione dell’Autonomia e dei suoi simboli. Vogliamo sottolineare che l’Autonomia non riguarda solo aspetti giuridici, storici e scientifici, ma anche simboli ed emozioni. Il ripristino di determinati simboli nei territori della nostra Provincia, della nostra Regione e del nostro Euregio rappresenta un’azione concreta che apprezziamo enormemente.

In particolare, abbiamo apprezzato l’approccio adottato di recente nel celebrare il cinquantesimo anniversario del Secondo Statuto di Autonomia. Durante l’evento a San Leonardo, abbiamo avuto l’opportunità di constatare quanto sia importante il confronto e il dialogo su temi complessi. L’Autonomia è stata spesso considerata nel passato qualcosa di personale e chiuso, ma dobbiamo iniziare a pensare a un’Autonomia aperta, un’Autonomia che si confronta. Questo è particolarmente rilevante in un momento in cui si discute, a livello nazionale, di Autonomia differenziata. È fondamentale che il Partito Autonomista sia presente in questa discussione, come lo siamo stati in quell’occasione.

Nella comunicazione di oggi, il presidente, di fronte al Consiglio Provinciale, ha sottolineato l’importanza del confronto e della crescita di un’Autonomia dinamica. L’autonomia statica è superata, come sottolineato dal Professor Blanco. In questo momento, abbiamo bisogno di unire le forze e trovare stimoli per amare ancora di più la nostra Autonomia, anche attraverso i temi dibattuti a livello nazionale. Durante l’evento organizzato a San Leonardo di Avio, abbiamo avuto il privilegio di avere il Ministro Calderoli, il quale ha confermato il rispetto per la nostra Autonomia e per il nostro sistema di autogoverno.

È evidente che in una situazione come questa dobbiamo anche lavorare sull’aspetto scientifico. A tal proposito, ho presentato un ordine del giorno, a nome del Partito Autonomista e approvato dal Consiglio, con due proposte: la Carta dell’Autonomia e il Centro Studi sull’Autonomia. La prima è la Carta dell’Autonomia, un’iniziativa che mira a stimolare un ampio e coinvolgente dibattito al fine di diffondere lo spirito dell’autonomia. L’obiettivo è alimentare questa visione dinamica e prevenire il pericoloso rischio di svuotare gli ideali che la sostengono.

La seconda proposta fondamentale è la creazione di un Centro Studi sull’Autonomia, che non si limiterebbe esclusivamente a esaminare l’autonomia e i suoi effetti. Il nostro obiettivo non è cancellare o disperdere il lavoro delle istituzioni che si sono interessate all’Autonomia, ma piuttosto trasformare il Centro Studi in un luogo aperto a tutti e di confronto ampio. Questa istituzione ha un carattere altamente scientifico e ci auguriamo che coloro che opereranno al suo interno lavorino senza deviazioni o pregiudizi.

Dobbiamo proseguire – conclude Ossanna – sulla strada tracciata dai nostri avi. Durante questo processo, le Province Autonome di Trento e Bolzano sono passate dall’essere le province più povere d’Italia a diventare province con prestazioni economiche e qualità della vita tra le migliori a livello nazionale, se non oltre.

Il Partito Autonomista desidera confermare il suo pieno sostegno a questa causa, come ha fatto durante l’intera legislatura e continuerà a fare in futuro. Il Partito Autonomista è fortemente impegnato in questa battaglia per sostenere l’Autonomia; un’azione e una proposta voluta e implementata dal presidente Fugatti, al quale desideriamo esprimere pubblicamente il nostro ringraziamento”.