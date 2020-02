COMUNE DI TRENTO * IL SALUTO DEL SINDACO AL QUESTORE GARRAMONE: « HA PORTATO GRANDI PASSI AVANTI NELL’àMBITO DELLA SICUREZZA IN CITTà »

Questo pomeriggio il Sindaco ha salutato e ringraziato il Questore Garramone.

Questo pomeriggio il Sindaco di Trento Alessandro Andreatta ha salutato il Questore uscente Giuseppe Garramone che la settimana prossima lascerà l’incarico a Claudio Cracovia per andare a Roma a collaborare direttamente con il Capo della Polizia.

Il Sindaco ha ringraziato il dottor Garramone per il lavoro svolto in questi 18 mesi alla guida della Questura in città: una sinergia – quella tra le due istituzioni – che ha portato grandi passi avanti nell’ambito della sicurezza in città, anche grazie al rapporto di fiducia personale che si è instaurato nei numerosi momenti di incontro per la gestione dell’ordine pubblico a Trento.