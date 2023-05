08.53 - venerdì 26 maggio 2023

Oggi, venerdì 26 maggio, ricorrono i 20 anni di Trento “Città della Pace”. Alle ore 9.30 appuntamento in piazza Santa Maria Maggiore, piazza Cesare Battisti e piazza Fiera per la partenza dei tre cortei, che inonderanno la città di suoni, colori e messaggi di pace.

Alle ore 10.00 ritrovo in piazza Dante per i festeggiamenti.