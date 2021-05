COMUNE DI BRENTONICO (TN) * GIRO D’ITALIA: VICESINDACO TOGNI, « VOGLIAMO OMAGGIARE LA GARA ILLUMINANDO DI ROSA LE TRE PIETRE SULLA CURVA PER CASTIONE »

Mercoledì prossimo il Giro d’Italia passerà anche da Brentonico. Come spiega il vicesindaco reggente, Moreno Togni, sarà un passaggio molto veloce e quasi tutto in discesa; nonostante questo, il Comune ha voluto omaggiare la gara illuminando di rosa le tre pietre sulla curva per Castione. Verranno posizionati anche cartelloni e striscioni.

Il tratto brentegano vedrà i ciclisti che, dal passo di San Valentino, scenderanno da Fontechel per poi proseguire fino a valle, con alcuni tratti di discesa anche insidiosi.

Questo Giro d’Italia viene organizzato senza la presenza di pubblico e quindi è impossibile creare delle manifestazioni di contorno. Comunque qualche cosa si è riusciti a mettere in campo, anche in collaborazione col Tavolo del Turismo e l’Apt di Rovereto e Vallagarina.

Fra queste anche una pedalata amatoriale, in programma domenica 23 maggio, che partendo da Rovereto ricalcherà il tragitto della tappa. Il «Giro nel Giro» partirà dal centro di Rovereto con la formula alla francese ed è rivolto agli amatori che vorranno provare le ripide ma affascinanti salite verso il passo San Valentino per poi scendere lungo la Sp 3 del Monte Baldo e infine affrontare il muro della Sega di Ala.