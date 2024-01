EDITORIA – TRENTINO ALTO ADIGE: « DOMANI 1° FEBBRAIO AL VIA “TV33” LA TELEVISIONE REGIONALE, PAOLO MANTOVAN COORDINATORE DELLA REDAZIONE DI TRENTO» (ARTICOLO L’ADIGE 31/1)

08.36 - mercoledì 31 gennaio 2024

Da quotidiano “l’Adige” di mercoledì 31 gennaio 2024 (Cronaca Trento – pagina 18)).

Nasce TV33, la televisione regionale

Domani la prima ufficiale sul canale 19 del digitale terrestre, con VB33 che cambia nome e l’offerta: tante nuove rubriche, spazio all’economia ma non solo. Il direttore resta Mauro Keller, il vice e coordinatore a Trento sarà Paolo Mantovan. Squadra trentina con Sara Ravanelli, Francesca Merz, Marco Todarello e Ilaria Puccini.

Domani “prima” ufficiale sul canale 19 del digitale terrestre di VB33 che diventa TV33. Cambia il nome e la tv creata nel 1986 da Rolando Boesso, dopo un’importante carriera al quotidiano “Alto Adige” diventa regionale: alla sede bolzanina di via Buozzi si affiancherà una nuova redazione a Trento. A dirigere TV33 sarà Mauro Keller, attuale direttore di VB33; in redazione a Bolzano Paola Bessega, Alessia Galeotti, Argentino Serraino, Alexander Ginestous. Vicedirettore della testata e coordinatore della redazione di Trento è Paolo Mantovan, già direttore di “Trentino” e “Nuovo Trentino”. In redazione: Sara Ravanelli, Francesca Merz, Marco Todarello, Ilaria Puccini.

Due province, una televisione

«L’obiettivo – spiega Mauro Marcantoni, direttore editoriale – è quello di arricchire il panorama dell’informazione, dando a TV33 una dimensione regionale. È sempre più importante che gli altoatesini conoscano ciò che avviene nella vicina provincia di Trento e viceversa. Perché sono realtà piccole ma con tantissime problematiche in comune: dal traffico all’economia, dalla ricerca all’alta formazione, alla sanità. Ci attendono partite importanti, anche perché assieme condividiamo i poteri attribuiti alle due Province dall’autonomia. Garantiamo un’informazione approfondita, per consentire ai cittadini di capire ciò che avviene nella nostra società. Abbiamo due redazioni forti: a Bolzano una conferma, a Trento una novità. A dirigere due professionisti di esperienza: Mauro Keller, direttore, e Paolo Mantovan, vice».

Il telegiornale regionale

«Cambiamo il nome – dice il direttore Mauro Keller – e ci espandiamo in Trentino, arricchendo ulteriormente il panorama dell’informazione. Ai due telegiornali delle 13 e delle 19, dove ci sarà ampio spazio per le notizie delle due province, si aggiungeranno i programmi di approfondimento in vari settori. Con un’attenzione particolare per i temi economici, ma anche sportivi e culturali. A condurre le rubriche di approfondimento ci sarà Paolo Mantovan; per quanto riguarda in particolare volley e ciclismo ci saranno spazi speciali curati da Sara Ravanelli. A Bolzano viene confermato tutto ciò che la nostra tv ha proposto finora, inserendo però nel palinsesto importanti novità che renderanno più stimolanti i programmi. Abbiamo una redazione giovane, che si mette in gioco, per offrire sempre di più con una lettura anche regionale dei fatti».

Focus sull’economia

«Puntiamo a dare – assicura Paolo Mantovan, vice direttore della testata e coordinatore della redazione di Trento – un’informazione sempre più approfondita su ciò che avviene ogni giorno nel nostro territorio, raccontando i protagonisti di storie grandi e piccole. Con un occhio di riguardo per tutto ciò che si muove nel tessuto economico delle due province. A Trento siamo in fase di rodaggio, ma quella che attende me e la redazione è una sfida elettrizzante». «Con due redazioni – sottolinea Roberto Rangoni, amministratore delegato di Media Alpi – quella “storica” a Bolzano e quella nuova a Trento vogliamo ampliare l’orizzonte del panorama dei media. È un’offerta in più. Alla tv generalista dove si potrà trovare di tutto e di più, si aggiungeranno nelle due realtà gli approfondimenti di taglio prevalentemente economico, ma non solo».

La società

La maggioranza delle quote (51%) appartiene ad Ixora team srl, società trentina che fa capo a Seac (galassia di Confcommercio). Media Alpi, agenzia di raccolta pubblicitaria che fa capo al gruppo Athesia, detiene il 24,5%; il resto delle quote è nelle mani della famiglia Baronio.

*

Nota di redazione Opinione:

Si ringrazia la società editrice dell’Adige (Sie) per la concessione della riproduzione integrale sia del testo che delle immagini.

LINK DIRETTA VIDEO TV (clicca qui per vedere le trasmissioni in streaming)

https://www.video33.it/livestream/