COMUNE DI TRENTO * STAGIONE INVERNALE – MONTE BONDONE: « DA DOMANI 8/12 APERTE LE PISTE DI FONDO ALLE VIOTE, INGRESSO GRATUITO »

12.05 - mercoledì 07 dicembre 2022

Da domani aperte le piste di fondo alle Viote. In occasione dell’apertura domani – 8 dicembre – ingresso gratuito. Da domani le piste di fondo nella piana delle Viote saranno aperte. Fin da oggi è aperto il campo scuola più l’anello da due chilometri e mezzo. E domani – 8 dicembre – in occasione dell’apertura l’ingresso sarà gratuito per tutti.

Fino al 15 febbraio l’orario di apertura sarà dalle 8.45 alle 16.45; dal 16 febbraio, fino a fine stagione, la chiusura si sposta alle 17.45.

“Finalmente, grazie alle recenti, copiose nevicate lo sci da fondo può ripartire con slancio. La neve naturale ci consente inoltre di contenere i costi in questi tempi di crisi energetica” ha spiegato l’assessore allo sport Salvatore Panetta.

Le tariffe di ingresso sono molto diversificate a seconda dell’utenza. In allegato e sul sito di ASIS l’elenco completo.