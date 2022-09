ABILNOVA * INCLUSIONE SCOLASTICA: « “CORSO DI FORMAZIONE BASE PER FACILITATORI E LETTORI”, AL VIA IL 25 OTTOBRE »

12.12 - giovedì 15 settembre 2022

La cooperativa propone una nuova edizione del “Corso di formazione base per facilitatori e lettori” che inizierà il 25 ottobre con il termine per le preiscrizioni fissato al 3 ottobre 2022. Tutti i dettagli e le informazioni sul percorso sono all’interno del bando di preiscrizione clicca qui per leggerlo.

Il corso, che la cooperativa annualmente attiva da quasi vent’anni, punta a formare le figure che promuovono l’inclusione scolastica e l’autonomia di bambini e ragazzi con disabilità sensoriale, sia visiva sia uditiva.

Il percorso formativo ha una durata di 200 ore, comprensive di lezioni online sincrone e asincrone, di laboratori in presenza e di studio individuale. È prevista una parte iniziale su psicologia dello sviluppo e disabilità, integrazione scolastica, legislazione e pedagogia speciale, per differenziarsi poi in due percorsi separati tra area vista e area udito.

Le lezioni sono tenute da esperti interni alla cooperativa ma anche esterni, e sarà costante la possibilità di interazione con i docenti e l’equipe di coordinamento. Il corso poi è organizzato in collaborazione con la Fondazione Istituto dei Sordi di Torino che è ente accreditato presso il Miur per quanto riguarda la disabilità.

Il corso è aperto a coloro che sono in possesso dei requisiti di legge (Legge 27 dicembre 2017, n. 205, commi 594 e seguenti).

Per procedere con la preiscrizione è obbligatorio compilare il modulo.

*

Per maggiori informazioni corsi@abilnova.it