COMMISSARIO GOVERNO – TRENTO * INFILTRAZIONI CRIMINALI: PREFETTO SANTARELLI, « SIGLATO ACCORDO CON CONFINDUSTRIA, PER LA COOPERAZIONE ISTITUZIONALE »

Nella mattinata odierna il Commissario del Governo di Trento, Prefetto Filippo Santarelli, ed il Presidente della locale Confindustria Fausto Manzana hanno sottoscritto un accordo per il rafforzamento della cooperazione istituzionale contro le infiltrazioni criminali nell’economia. Grazie all’intesa – con la quale è stata data attuazione al protocollo di legalità, siglato a livello centrale tra Viminale e Confindustria il 1° giugno 2022 – le imprese associate a Confindustria potranno richiedere, tramite la banca dati nazionale unica antimafia, l’acquisizione della documentazione antimafia relativa ai propri fornitori, laddove gli stessi non siano già presenti nelle “White List” o nell’anagrafe antimafia degli esecutori.

Il Prefetto ha sottolineato che “l’accordo ha l’obiettivo di sostenere, in questa fase di rilancio dell’economia, il settore imprenditoriale, prevenendo e contrastando le eventuali ingerenze della criminalità organizzata. Ha evidenziato l’importanza dell’iniziativa, soprattutto in vista della realizzazione delle opere previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”.

Il Presidente Fausto Manzana ha rilevato che “per la nostra Associazione, e per le imprese che a cascata aderiranno al Protocollo, siglare questo accordo significa assumere un ruolo fondamentale per contribuire alla costruzione di un’economia sana, dove la concorrenza sia basata sul merito e sulla capacità imprenditoriale e non alla messa in atto di pratiche scorrette. Grazie a questo protocollo di legalità le imprese potranno selezionare i propri fornitori, ottenendo anche dei benefici dal punto di vista reputazionale nei rapporti commerciali contribuendo alla costruzione di un tessuto imprenditoriale ancora più forte”.