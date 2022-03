DISCOVERY – DMAX * “FALEGNAMI AD ALTA QUOTA”: « I FRATELLI CURZEL DEVONO RIAPRIRE IL CANTIERE DEL RIFUGIO BRENTEI IN TRENTINO, A 2.182 METRI (9 MARZO ORE 21,25) »

12.09 - martedì 8 marzo 2022

Dopo aver fatto scoprire storie e protagonisti legati a professionalità di grande perizia e valore, come i cavatori di marmo delle Alpi Apuane o i boscaioli del Veneto, DMAX ci accompagna in un nuovo capitolo televisivo incentrato sulle attività dei Curzel, falegnami trentini specializzati in ristrutturazioni di rifugi ad alta quota e nella realizzazione di baite in bioedilizia. La serie “FALEGNAMI AD ALTA QUOTA” è in onda sul canale 52 da mercoledì 9 marzo alle 21:25.

Per oltre 6 mesi le troupe di Dmax hanno seguito il family business dei Curzel in alcune delle location più spettacolari del Trentino – Dolomiti di Brenta, Lagorai, Valsugana, Val dei Mocheni, Vigolana – per raccontare le sfide quotidiane dei fratelli Paolo e Giovanni che affrontano l’impossibile in costruzioni e ristrutturazioni ad alta quota, tra gli scenari meravigliosi delle Dolomiti trentine e dei suoi rifugi, con in testa una sola missione: costruire sempre più in alto.

Tra imprevisti, pericoli, tempi strettissimi, cambi improvvisi del meteo e rotazioni di elicotteri per il trasporto di materiali pesanti, con le loro spettacolari lavorazioni ad alta quota i falegnami Curzel faranno conoscere agli spettatori il loro mondo, fatto di sfide quotidiane oltre i limiti, con cantieri aperti ad altitudini uniche e gru montate in condizioni quasi inverosimili, su cui solo loro possono garantire il risultato! Senza dimenticare gli interventi di manutenzione e riparazione di vie ferrate e sentieri per alpinisti, che garantiscono la conservazione della vita in alta montagna.

Nella prima puntata, dopo il durissimo inverno che ha ritardato i lavori, i fratelli Curzel devono riaprire il cantiere del leggendario rifugio Brentei a 2182 metri, con la rischiosa manovra del montaggio gru. Hanno solo tre mesi per terminare i lavori di ristrutturazione dell’intera struttura. Inoltre, Giovanni viene chiamato d’urgenza a ripulire dalla neve il pericoloso sentiero delle Bocchette, nel cuore delle Dolomiti.

“FALEGNAMI AD ALTA QUOTA” (6×60’) è una produzione originale EiE film per Discovery Italia, diretta da Katia Bernardi e realizzata con il sostegno della Trentino Film Commission. DMAX è visibile al Canale 52 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 170, 171 e Tivùsat Canale 28. La serie sarà disponibile in anteprima streaming su discovery+.