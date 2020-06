COMANDO GENERALE CARABINIERI – ROMA: PRECISAZIONI: « IL GENERALE DI BRIGATA IN CONGEDO ANTONIO PAPPALARDO HA PRESTATO SERVIZIO ATTIVO NELL’ARMA SINO AL 25 GIUGNO 2006 »

A seguito di numerose richieste di chiarimento, pervenute in relazione all’evidenza mediatica delle condotte tenute recentemente dal Generale di Brigata in congedo Antonio Pappalardo, e al grado da questo rivestito, si precisa che lo stesso ha prestato servizio attivo nell’Arma dei Carabinieri sino al 25 giugno 2006.

Il grado di Colonnello gli è stato attribuito nel 1994, quale promozione ope legis (L. n. 224/1986), al termine del mandato parlamentare, in quanto eletto nel 1992 alla Camera dei Deputati.

Anche la promozione al grado di Generale di Brigata è stata conseguita ope legis, il 24 giugno 2006, ovvero il giorno prima del collocamento in congedo per raggiunti limiti di età, così come sancito dalla L. n. 536/1971 (cosiddetta “promozione alla vigilia”), successivamente abrogata dall’art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

Dal 1° ottobre 2018, l’Ufficiale è stato sospeso per 12 mesi dalle funzioni del grado a seguito di procedimento disciplinare di stato per violazione dei doveri derivanti dal grado e dal giuramento prestato, avviato su proposta del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e così definito dal Ministero della Difesa.