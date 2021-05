COLDIRETTI TRENTINO – ALTO ADIGE * GIRO D’ITALIA 2021: BARBACOVI, « RINGRAZIO DI CUORE IL NOSTRO STAFF PER IL GRANDE LAVORO DI ORGANIZZAZIONE »

Coldiretti trentino Alto adige ha salutato il Giro d’Italia 2021. Un tripudio di bandiere gialle ha accompagnato il passaggio dei corridori a Ala in occasione della tappa Canazei-Sega di Ala del Giro d’Italia.

Coldiretti ha voluto rendere omaggio ai ciclisti predisponendo una scenografia che ha impegnato lo staff già dalla giornata precedente, con una massiccia partecipazione di collaboratori e soci. Anche il presidente della provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, arrivato in bicicletta, ha voluto salutare personalmente tutti i presenti, indossando a sua volta un’inconfondibile maglia gialla Coldiretti. Queste le parole del presidente, accompagnato dall’assessore allo sport e turismo Roberto Failoni: “Saluto i ragazzi della Coldiretti Trentino e li ringrazio per la loro presenza in questa bellissima tappa trentina del Giro d’Italia”.

Il presidente di Coldiretti Trentino Alto Adige Gianluca Barbacovi ha voluto “ringraziare di cuore il nostro staff per il grande lavoro di organizzazione. Vedere così tante bandiere gialle ma soprattutto così tante persone ed entusiasmo ci riempie di orgoglio. Complimenti davvero ai ragazzi!”. Il passaggio della gara in trentino ha rappresentato anche un’occasione di promozione del territorio poiché attraversando i territori il pubblico ha modo di ammirare bellezza e storia dei luoghi, ma soprattutto di scoprire ogni singolo paese che diventa protagonista dell’attenzione dei media, dei turisti, degli addetti ai lavori e di chi segue le imprese dei campioni davanti al teleschermo. Davvero una bella giornata per Coldiretti e per tutti gli amanti di questo sport.