ENAC * ORGANIZZAZIONE: « PRIMO INCONTRO PROGRAMMATICO TRA IL PRESIDENTE DESIGNATO PIERLUIGI DI PALMA ED IL DIRETTORE GENERALE ALESSIO QUARANTA »

Aviazione civile: primo incontro programmatico tra il Presidente ENAC designato Pierluigi Di Palma e il Direttore Generale Alessio Quaranta. Misure per il rilancio e la ripartenza settore e per il riassetto dell’ENAC.

Assunzione di nuovo personale, cooperazione con la Libia, compensazione danni per aeroporti, Cerimoniale di Stato: sono alcuni dei temi affrontati nel primo incontro programmatico avvenuto oggi, giovedì 27 maggio, tra il Presidente designato dell’ENAC Pierluigi Di Palma e il Direttore Generale, Alessio Quaranta. La procedura di nomina dell’avvocato dello Stato Di Palma è stata avviata nel Consiglio dei Ministri del 20 maggio u.s. su proposta del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, e l’ENAC si augura possa essere perfezionata in tempi rapidi.

L’incontro, nel corso del quale è stato affrontato anche il riassetto dell’ENAC, ha avuto come temi centrali le misure ritenute più urgenti per la ripartenza del settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, particolarmente provati dal perdurare della crisi causata dalla pandemia da Covid-19. Tra gli argomenti di discussione, anche i seguenti:

-) Pubblicazione dei bandi per l’assunzione di nuovi dirigenti, professionisti e personale tecnico-amministrativo in ENAC.

Con i nuovi concorsi l’Ente potrà procedere al reclutamento di nuove professionalità per cogliere al meglio le sfide nazionali e internazionali che ad oggi ogni Autorità aeronautica è chiamata a svolgere nell’ambito sempre più complesso e articolato della regolazione dell’aviazione civile e dell’innovazione tecnologica della mobilità aerea.

-) Adozione di misure per il rafforzamento delle Direzioni territoriali dell’ENAC e, in particolare, la pubblicazione del nuovo regolamento ENAC in materia di servizi di assistenza a terra presso gli aeroporti nazionali. Il nuovo regolamento, in fase di elaborazione, introduce, peraltro, l’obbligo per i prestatori di fornire servizi nel pieno rispetto dei principi di tutela ambientale e di sostenibilità con l’ulteriore obiettivo di contribuire effettivamente alla riduzione di emissioni di CO2.

-) Programmazione delle attività di cooperazione con la Libia. L’obiettivo è ripristinare i collegamenti da e per l’Italia e agevolare la ripresa sia degli scambi economico-commerciali tra i due Stati, sia il riavvicinamento culturale tra l’Europa e il Nord-Africa.

-) Danni subiti dai gestori aeroportuali e dai prestatori di servizi a terra. Gestione delle istruttorie e delle domande che perverranno da parte dei soggetti interessati relative alla compensazione dei danni subiti dai gestori aeroportuali e dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra a causa della pandemia e del perdurare della crisi del settore, attraverso la messa in disponibilità delle ingenti risorse finanziarie che il Governo ha destinato al comparto per favorire la ripartenza.

-) Valorizzazione ulteriore dell’attività del Cerimoniale di Stato dell’ENAC presso l’aeroporto di Roma Fiumicino. Si tratta di una struttura considerata un centro di eccellenza nel panorama continentale, deputata ad attività istituzionali come l’accoglienza delle più alte cariche dello Stato, dei rappresentanti governativi dei Paesi esteri e delle principali Organizzazioni internazionali con sede in Italia.

L’ENAC esprime profondo apprezzamento per l’avvio della procedura di nomina dell’avv. Pierluigi Di Palma alla carica di Presidente, per la quale si ringrazia il Ministro proponente, e si augura che l’iter possa essere perfezionato in tempi rapidi.

Nella foto: il Presidente Enac, avv Pierluigi Di Palma