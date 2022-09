PAT * VIADOTTO MONTEVIDEO: « TORNA A DUE CORSIE, ULTIME DUE NOTTI CON DEVIAZIONI PARZIALI »

19.55 - mercoledì 07 settembre 2022

Il viadotto Montevideo torna a due corsie. Ultime due notti con deviazioni parziali.I lavori di manutenzione vicini alla conclusione.

A seguito dell’ultimazione della nuova pavimentazione bituminosa nei tratti di approccio al viadotto Montevideo e del riposizionamento della barriera spartitraffico eseguiti durante la notte scorsa, da questa mattina è stata ripristinata la transitabilità su entrambe le corsie nel tratto della SS 45 bis tra Cadine e Trento, in direzione del capoluogo.

Gli interventi di manutenzione straordinaria del viadotto sono pressoché ultimati: restano da completare alcune finiture tra cui in particolare il ripristino della segnaletica orizzontale che sarà realizzata in orario notturno dalle 20:00 alle 6:00, nelle prossime due notti, in modo da garantire la sicurezza degli operatori, con parziali deviazioni che riguarderanno solo il traffico da Cadine verso Trento.