CISL  FENALT  NURSING UP E UIL * VIDEOCONFERENZA CON APRAN: « SIGLATA FORMALMENTE LA PARTE ECONOMICA DEL CONTRATTO SANITà 2016/2018 »

FIRMA DEFINITIVA DEL CCPL 2016/18 SANITA’ PARTE ECONOMICA.

Oggi in videoconferenza con l’Apran CISL, FENALT, NURSING UP E UIL hanno siglato formalmente la parte economica del contratto sanità 2016/2018.

La rapida sottoscrizione di quanto già passato in Giunta Provinciale il 7 agosto farà in modo che la maggior parte degli emolumenti previsti dal contratto vengano liquidati già sulla busta paga di agosto.

Rimangono ancora da discutere in sede Aziendale le modalità per il rimborso parziale dell’iscrizione agli Ordini per i sanitari e la definizione del sanitario Specialista, temi che è nostra intenzione trattare al più presto.

Grande è la soddisfazione delle quattro sigle che riescono così a concludere un percorso lungo e travagliato che ha portato ad un riconoscimento economico superiore a quanto è stato fatto a livello nazionale.

Si riparte quindi a settembre per concludere la parte normativa subito dopo la manifestazione unitaria indetta per il 4 settembre sotto il palazzo della Provincia. Unitariamente i sindacati si ritroveranno per chiedere assunzioni e miglioramento della qualità di vita lavorativa, avvio e finanziamento del CCPL 2019/2021, aumento della platea del bonus Covid, avvio delle procedure per riconoscerlo anche ai lavoratori della Sanità Privata, Tempo di vestizione e maggior coinvolgimento in tutte le riorganizzazioni Aziendali che saranno messe in essere nel prossimo periodo.

*

Giuseppe Pallanch

Segretario CISL FP del Trentino

Paolo Panebianco

Segreteria FeNALT

Cesare Hoffer

Coordinatore Provinciale Nursing up Trento

Giuseppe Varagone

Segretario UILFPL Sanità