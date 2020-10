BANKITALIA * BOLLETTINO ECONOMICO NUMERO 4 – 2020: « L’ECONOMIA GLOBALE RECUPERA, MA LE PROSPETTIVE DIPENDONO DALLA PANDEMIA »

Dopo la forte caduta in con- comitanza con le sospensioni delle attività disposte in pri- mavera, l’economia globale ha segnato in estate una ri- presa, evitando finora il materializzarsi degli scenari più avversi; la crescita è tuttavia ancora largamente dipendente dalle eccezio- nali misure di stimolo introdotte in tutte le principa- li economie. Le prospettive restano condizionate dall’incertezza circa l’evoluzione della pandemia, la cui incidenza è in aumento nelle ultime settimane, e dalle possibili ripercussioni sui comportamenti delle famiglie e delle imprese.