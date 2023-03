CGIL CISL UIL – TRENTINO * #FRIDAYSFORFUTURE: « ANCHE A TRENTO È IN PROGRAMMA LO SCIOPERO PER IL CLIMA, DOMANI 3 MARZO PARTENZA DA VIA VERDI (9.00) »

19.19 - giovedì 2 marzo 2023

#FridaysForFuture. In piazza Cgil Cisl Uil per una transizione ecologica giusta. I sindacati ricordano che la gran parte delle emissioni di CO2 deriva dalla mobilità a combustibili fossili, dai consumi energetici degli edifici e dagli allevamenti intensivi ed invitano a non distrarre l’attenzione dalle vere priorità per il clima

Domani anche a Trento è in programma lo sciopero per il clima. Il corteo partirà da via Verdi alle 9.00. Cgil Cisl Uil anche in Trentino parteciperanno alla manifestazione per chiedere un cambio di passo sull’emergenza climatica, per sollecitare una transizione ecologica equa e ad una svolta sostenibile nelle politiche di sviluppo anche a livello locale.

I sindacati quindi invitano a non distrarre l’attenzione dalle vere priorità per ridurre l’emergenza climatica e ribadiscono che non ci si può focalizzare sulle questioni legate al bypass ferroviario, al tunnel del Brennero, all’ipotesi di inceneritore e alle opere, molto ridotte rispetto a quanto previsto, per le Olimpiadi invernali di Milano e Cortina 2026.

Combustibili fossili per la mobilità, consumi energetici degli edifici e colture e allevamenti intensivi sono le principali cause delle emissioni climalteranti. Per questo i sindacati saranno quindi in piazza per chiedere un nuovo modello di sviluppo che riduca in primo luogo queste emissioni per giungere al più presto all’obiettivo delle emissioni zero puntando a tutte le tecnologie che possono catturare la C02 già emessa.