PAT * AUTONOMIA DIFFERENZIATA, FUGATTI: « SIAMO DISPONIBILI A GESTIRE PIÙ COMPETENZE, PER IL BENE DEL TRENTINO » (VIDEOINTERVISTA PRESIDENTE)

19.05 - giovedì 2 marzo 2023

Autonomia, Fugatti: “Siamo disponibili a gestire più competenze per il bene del Trentino” Oggi la Conferenza delle Regioni ha approvato a larga maggioranza il progetto di legge per l’Autonomia differenziata che porta la firma del ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Roberto Calderoli. “Come Provincia autonoma di Trento abbiamo fatto presente che siamo favorevoli a che le altre regioni possano avere percorsi maggiori di autonomia – ha spiegato il presidente Maurizio Fugatti – tenendo però in considerazione che per noi potrebbe essere interessante riuscire a portare a casa ulteriori competenze, qualora queste venissero affidate a regioni a statuto ordinario. Abbiamo poi fatto presente – ha concluso Fugatti – che sui livelli delle prestazioni abbiamo il nostro Statuto e la nostra Specificità, e che quindi come ora stiamo spendendo le risorse secondo i nostri principi di autonomia così dovrà essere anche successivamente, una volta approvato questo progetto di legge”.