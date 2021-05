PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * GIORNATA INTERNAZIONALE MUSEI: BISESTI, « OCCASIONE IN PIÙ PER VISITARE QUELLI TRENTINI, CHI LO FARÀ NE USCIRÀ ARRICCHITO CULTURALMENTE »

Giornata internazionale dei musei, Bisesti: occasione in più per visitare quelli trentini. Oggi l’appuntamento promosso dall’Icom per celebrare le istituzioni culturali.

Oggi 18 maggio è la giornata internazionale dei musei. Promossa dall’Icom (International Council of Museums), l’edizione del 2021 si concentra sul tema “Il futuro dei musei: rigenerarsi e reinventarsi”, aspetto quanto mai attuale alla luce della pandemia che ha costretto il mondo della cultura, musei compresi, a ripensarsi e ad aprirsi alle nuove tecnologie. A quasi un mese dalle riaperture dei musei arrivate alla fine dello scorso mese di aprile, l’appuntamento dedicato loro rappresenta un modo per sottolinearne ulteriormente l’importanza nel contribuire al ritorno alla normalità della comunità tutta.

“La Giornata internazionale dei musei – sottolinea l’assessore alla cultura, Mirko Bisesti – permette di sottolineare la grande offerta culturale che il sistema museale trentino offre a tutti coloro che ne vorranno usufruire. L’invito a tutti è quindi di visitare i musei del Trentino, pubblici e privati, convinto che chi lo farà ne uscirà arricchito culturalmente”.

Quest’anno, poi, l’evento che celebra i musei in tutto il mondo cade in una settimana davvero interessante: da questo sabato, 22 maggio, si apre al Mart di Rovereto, infatti, la mostra “Botticelli. Il suo tempo. E il nostro tempo”.