CENTRO CULTURALI SANTA CHIARA (TN) * “ IL CANTINBANCO ”: « SPETTACOLO DI NICOLA SORDO CHE UNISCE MUSICA, CABARET E CLOWNERIE (MERCOLEDì 26 AGOSTO ORE 17.30) »

Proseguono gli appuntamenti messi in calendario dal Giardino d’estate Ragazzi, la rassegna dedicata al pubblico dei più piccoli, realizzata dal Centro Servizi Culturali S. Chiara in condivisione con il Coordinamento Teatrale Trentino, nell’ambito del patto di collaborazione Giardino d’Estate Ragazzi-Teatro Famiglie con il Servizio Beni Comuni-Comune di Trento.

Mercoledì 26 agosto (ore 17.30), all’interno del Giardino Aleksandr Isaevič Solženicyn (ex Parco S. Chiara), sarà la volta de “IL CANTINBANCO”, divertente spettacolo di Nicola Sordo, clown, attore, cabarettista e cantautore, che sarà protagonista con uno spettacolo all’apparenza “semplice”, ma decisamente molto coinvolgente: in piedi sopra un banco, Nicola Sordo saprà incantare il giovane pubblico, catapultandolo dentro un viaggio immaginario, tra musica e parola. Uno spettacolo divertente, un cabaret musicale per persone di tutte le età, che fonde musica, cabaret e clownerie.

Per quanto riguarda le modalità di partecipazione, l’ingresso è gratuito, previa prenotazione obbligatoria al numero verde 800013952, dal lunedì al venerdì, dalle 14.00 alle 18.00.

L’accesso sarà contingentato (max 100 posti disponibili), e avverrà nel pieno rispetto delle procedure anti Covid-19.

A tal proposito, si ricorda che, per i maggiori di sei anni, è obbligatorio l’utilizzo delle mascherine e il rispetto del distanziamento sociale in ogni fase di ingresso. Dopo aver preso posto, lo spettatore potrà eventualmente togliere la mascherina.

In caso di pioggia lo spettacolo verrà annullato.