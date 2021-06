CRTCU TRENTO * TUTELA CONSUMATORI – SPORTELLO MOBILE: « IL NUOVO CAMPER PERMETTE DI GARANTIRE LA CONSULENZA DECENTRATA IN MASSIMA SICUREZZA EPIDEMIOLOGICA »

Lo Sportello mobile del CRTCU si dota di un nuovo mezzo e riprende a pieno ritmo le visite nei comuni trentini.

Il CRTCU offre i propri servizi sull’intero territorio trentino, attraverso l’ufficio di Trento e attraverso un Ufficio mobile (furgone attrezzato), in grado di raggiungere i comuni remoti dislocati sull’intero territorio della Provincia di Trento.

Dopo quattordici anni di attività si è resa necessaria la sostituzione del vecchio furgone per meglio realizzare la copertura periferica del servizio e per meglio raggiungere località dove gli spazi per sostare e accogliere le persone sono ridotti.

Il camper permette di garantire la consulenza decentrata in massima sicurezza epidemiologica, all’aperto, garantendo continuità al progetto La tutela del consumatore arriva in paese.

Attraverso lo sportello mobile, infatti, è possibile raggiungere le persone nel loro luogo di residenza, evitando loro spostamenti; si ha la possibilità di gestire il contatto all’aperto.

L’acquisto è stato interamente finanziato dal Ministero dello Sviluppo economico nell’ambito della concessione di risorse riferite all’emergenza sanitaria da Covid-19, ai sensi dell’art. 148 L. 388/2000.

I consumatori trentini possono rivolgersi gratuitamente allo Sportello mobile presente sul territorio, secondo il calendario consultabile qua