CANALE 5 – “ STRISCIA LA NOTIZIA “ * « VIDEO DOCUMENTO DI ABOUBAKAR: « PER LA LEGA BRACCIANTI METTO A REPENTAGLIO LE RISORSE ECONOMICHE DELLA MIA FAMIGLIA »

19.04 - giovedì 22 dicembre 2022

Stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna l’appuntamento con Pinuccio e il “caso Aboubakar”, con un documento video pescato dal profilo Facebook dell’onorevole e risalente al luglio 2020 in cui Soumahoro annuncia l’addio al sindacato per “la missione” con la sua Lega Braccianti.

«La scelta che ho compiuto comporterà dei sacrifici, anche economici, per me e per la mia famiglia. Non rinuncio a un salario per un altro salario: rinuncio a un salario punto», dichiarava Soumahoro in un video-annuncio molto ad effetto, con tanto di pianto di bambino in sottofondo.

E non finisce qui: «Non rinuncio a una scrivania per una poltrona: chi mi conosce, sa che non sono uno da scrivania. E per quanto riguarda la politica, non ho nemmeno la tessera di un partito». Le “ultime parole famose”, visto che, circa due anni dopo, è arrivata una prestigiosa poltrona alla Camera nelle fila di Alleanza Verdi e Sinistra. Mentre nel frattempo la sua famiglia è finita al centro di un’inchiesta della Procura da Latina per la mala gestione delle cooperative Karibu e Aid. In particolare, alla suocera del parlamentare, Marie Therese Mukamitsindo, è stato disposto il sequestro di oltre 600mila euro.

A differenza degli altri media, Striscia la notizia non si è occupata solamente dello scandalo delle cooperative sociali gestite dalla compagna e dalla suocera dell’ex sindacalista, ma dei fondi spariti dalla Lega Braccianti, dopo le accuse, raccolte da Pinuccio, dei suoi due ex soci.

Striscia ha iniziato a contattare Soumahoro il 25 ottobre per intervistarlo e avere la sua versione della storia. Ecco le domande, ora diventate diciassette, a cui vorremmo da lui una risposta:

Come sono stati spesi i fondi raccolti per la pandemia?

A chi sono stati consegnati i regali della raccolta di Natale destinati ai bambini di Torretta

Antonacci e Borgo Mezzanone?

Quanti soldi sono stati raccolti su PayPal e sul suo conto corrente personale e come sono stati spesi i fondi di quelle collette?

Come mai il rimpatrio della stessa salma è stato utilizzato come giustificativo di tre raccolte diverse?

Nell’accordo col patronato cosa era previsto e perché i suoi ex soci riferiscono di percentuali sulle pratiche?

Ci può fornire il verbale dell’assemblea in cui sono stati estromessi i due soci fondatori della Lega Braccianti?

Oltre al bilancio, è possibile vedere nel dettaglio le entrate e uscite dell’Associazione Terzo Settore Lega Braccianti?

Ha mai fatto il bracciante agricolo in Italia?

Con che fondi ha pagato la campagna elettorale?

Gli stivali di gomma portati in parlamento sono suoi?

Perché non voleva fare entrare altre associazioni all’interno del ghetto e doveva gestire tutto lui con la Lega Braccianti?

Chiedevate soldi ai braccianti per le pratiche sindacali?

Ma i soldi al partito li stai versando?

Può escludere che si era circondato di alcuni caporali, all’interno del ghetto?

Può escludere queste richieste fatte alla Prefettura su meno controlli per i mezzi che trasportavano i migranti nei campi?

È vero che l’aggressione ai danni del sindacalista è stata effettuata da alcune persone della Lega Braccianti?

Come se li è pagati tutti questi viaggi in giro per il mondo?