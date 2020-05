CANALE 5 – STRISCIA LA NOTIZIA: « LE DRAMMATICHE IMMAGINI DEL PESTAGGIO SUBÌTO DI SABATO DA VITTORIO BRUMOTTI IN ONDA STASERA ALLE 20.35 »

«Spia infame», «Ma quando ti ammazzano?», «La prossima volta fatti i c***i tuoi oppure non lamentarti se le prendi». Questi sono solo alcuni dei commenti lasciati sui profili social di Striscia la notizia e di Vittorio Brumotti, dopo la violenta aggressione subita dall’inviato nei pressi di Porta Venezia, nel pieno centro di Milano. Evidentemente, rischiare la vita nel tentativo di togliere, anche se per poco tempo, la droga dalle piazze delle nostre città non basta per sottrarsi agli insulti dei soliti haters.

Le drammatiche immagini del pestaggio subito nel pomeriggio di sabato da Vittorio Brumotti verranno trasmesse stasera nella puntata di Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).