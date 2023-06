BIDIMEDIA * INTENZIONI DI VOTO: « FDI AL 28,9% / PD 20,1% / M5S 15,4% / LEGA 9,5% / FI 6,4% / AZIONE 4,5% » (DATI: DIFFUSIONE 11/6 – RILEVAZIONI 9/6)

08.27 - lunedì 12 giugno 2023

Meloni in crescita dopo le amministrative, cala Azione. Il Sondaggio BiDiMedia di Giugno.

LINK

Primo sondaggio BiDiMedia successivo alle amministrative. Come di consueto sono state sondate le intenzioni di voto ai partiti nazionali e la fiducia nella presidente del consiglio Giorgia Meloni e nel governo di centrodestra in carica.

FDI cresce, Calenda cala

Cominciando dalle intenzioni di voto risulta in crescita di 4 decimi fratelli d’Italia, primo partito italiano con il 28,9%. Pochi movimenti negli altri partiti maggiori, con un decimo guadagnato dal Partito Democratico al 20,1% e un decimo perso dal movimento 5 stelle al 15,4%. Perfettamente stabile la lega che vale il 9,5%, mentre perde due decimi forza italia al 6,4%.

Il maggior calo rispetto ai dati di due mesi fa è quello di Azione che cede mezzo punto al 4,5%. Sono invece in crescita Alleanza Verdi e Sinistra al 3% (+0,2), più Europa al 2,6% (+0,2) e Italia Viva anch’essa al 2,6% (+0,1)

La coalizione di centrodestra, aggiungendo lo 0,9% di Noi Moderati, vale nel complesso il 45,7%, venti punti esatti sopra il centrosinistra. Passando ai partiti minori anche qui pochi movimenti con un decimo perso da per l’Italia e dem. sovrana e popolare e con Unione Popolare perfettamente stabile

L’affluenza stimata è del 54-58%, in calo quindi rispetto alle scorse politiche, con un 2,2% di bianche/nulle e un 24% di indecisi. Tra questi la maggioranza sono indecisi su che partito votare, gli altri invece si dividono tra quelli indecisi se andare a votare o meno e quelli indecisi su tutto, sia se votare sia per chi votare

Fiducia in crescita per Premier e Governo

Passando ai dati della fiducia in aumento il gradimento per la presidente del consiglio Giorgia Meloni, con un complessivo 46%, +2 punti sull’ultimo dato sondato, a marzo. Scomponendo i dati della fiducia e gli andamenti nei vari schieramenti politici notiamo che la fiducia è in crescita tra gli elettori dei partiti di opposizione, in particolare tra quelli del Terzo Polo, dove raggiunge il 24%. Stabile su valori molto alti invece la fiducia tra gli elettori del centrodestra.

Valori analoghi per la fiducia nel governo, che si porta su un valore del 43% in crescita di 3 punti. Anche qui c’è una crescita della fiducia tra i partiti di opposizione.

Passando infine a qualche dato metodologico il sondaggio è stato realizzato con metodologia CAWI (su Panel) con 1128 intervistati su 1890 contatti e un’incertezza stimata per una risposta del 50% con un intervallo di confidenza del 95% di +/- 2,9%. Qui di seguito tutte le informazioni, comprese le categorie di campionamento.