BIDIMEDIA * ELEZIONI REGIONALI SARDEGNA 2024: « LA DISTRIBUZIONE DEI SEGGI PROVVISORIA E SOGGETTA AD ERRORE (PER SCRUTINIO NON COMPLETO) »

18.02 - martedì 27 febbraio 2024

Elezioni Regionali Sardegna 2024 – La distribuzione dei seggi. Ecco la distribuzione, provvisoria e soggetta ad errore, anche per via dello scrutinio non completo, dei seggi. Nel caso che il candidato presidente del Centrodestra Truzzu non accetti il seggio o si dimetta in seguito, il seggio andrebbe al Psd’Az nella circoscrizione con l’asterisco. In base ai risultati finali il seggio leghista potrebbe finire a Sassari e non a Nuoro. La lotta è fra il presidente del consiglio regionale Pais e l’assessore Saiu, con il secondo al momento in vantaggio.

