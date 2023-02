ASSESSORE FAILONI – PAT * TURISMO OPEN AIR: « OTTIMISMO E FIDUCIA PER I CAMPEGGI, NEL SEGNO DI UNA SEMPRE MAGGIORE QUALITÀ »

12.36 - giovedì 9 febbraio 2023

OTTIMISMO E FIDUCIA PER I CAMPEGGI NEL SEGNO DI UNA SEMPRE MAGGIORE QUALITÀ .

Interessante tavola rotonda ieri pomeriggio a Hospitality organizzata da Trentino Camping – Faita. Al centro del confronto lo stato del turismo open air in Italia, con le sue tendenze e prospettive. Non è mancata un’analisi specifica sui camping trentini – di lago e di montagna – e un raffronto con i territori vicini in termini di redditività e fatturato. I dati sono positivi, ma è emerso chiaramente come ci sia ancora spazio di crescita. Solo puntando sulla qualità e sui servizi le nostre imprese trentine potranno aumentare la propria redditività con tutti i benefici del caso, per le aziende stesse, i lavoratori e la comunità intera. Un ringraziamento al Presidente di FAITA Trentino Fabio Poletti per l’invito e la perfetta organizzazione!