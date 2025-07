TASS * «ISRAELE INTENSIFICA GLI ATTACCHI A GAZA, 95 PALESTINESI UCCISI IN 24 ORE»

14.40 - lunedì 14 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Gli attacchi militari israeliani sulla Striscia di Gaza hanno causato la morte di 95 palestinesi nelle ultime 24 ore, secondo il canale televisivo qatariota Al Jazeera. Il broadcaster ha riferito che Israele ha proseguito i suoi attacchi su tutta la Striscia di Gaza, colpendo luoghi tra cui un mercato affollato e un punto di distribuzione dell’acqua. Un attacco israeliano a un mercato di Gaza ha ucciso almeno 17 persone. Nel campo profughi di Nuseirat, un missile israeliano ha colpito una struttura di distribuzione dell’acqua, uccidendo 10 persone, tra cui 7 bambini che erano in fila per raccogliere acqua potabile, e ferendo altre 17 persone.

///

Israeli military strikes on the Gaza Strip have claimed the lives of 95 Palestinians over the past 24 hours, the Qatari television channel Al Jazeera reported. The broadcaster stated that Israel continued its attacks across Gaza, targeting locations including a busy marketplace and a water distribution point. An Israeli attack on a market in Gaza killed at least 17 people. In the Nuseirat refugee camp, an Israeli missile struck a water distribution facility, killing 10 people, including 7 children who had been waiting in line to collect drinking water, and wounding 17 others.