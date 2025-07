ZELENSKY (SOCIAL “X“) * «HO INCONTRATO IL PRIMO VICE PRIMO MINISTRO UCRAINO PER RAFFORZARE SOSTEGNO, RESILIENZA E PRODUZIONE NAZIONALE»

17.36 - lunedì 14 luglio 2025

*** TRADUZIONE TESTO IN INGLESE CON GOOGLE TRANSLATE **

Ho incontrato il Primo Vice Primo Ministro Yuliia Svyrydenko. È stata presentata una relazione sull’attuazione degli accordi con i partner europei e americani in materia di sostegno all’Ucraina, raggiunti durante la recente Conferenza per la ripresa dell’Ucraina. Dobbiamo attuare rapidamente tutto ciò che può rafforzare la resilienza del nostro Stato e della nostra società.

Abbiamo anche discusso misure concrete per rafforzare il potenziale economico dell’Ucraina, ampliare i programmi di sostegno per gli ucraini e incrementare la nostra produzione nazionale di armi. Per raggiungere questo obiettivo, stiamo avviando una trasformazione del potere esecutivo in Ucraina. Ho proposto a Yuliia Svyrydenko di guidare il Governo ucraino e di rinnovarne significativamente l’operato. Attendo con interesse la presentazione del nuovo piano d’azione del Governo nel prossimo futuro.

///

I held a meeting with First Deputy Prime Minister Yuliia Svyrydenko. A report was delivered on the implementation of agreements with European and American partners regarding support for Ukraine reached during the recent Ukraine Recovery Conference. We must swiftly implement everything that can strengthen the resilience of our state and society. We also discussed concrete measures to boost Ukraine’s economic potential, expand support programs for Ukrainians, and scale up our domestic weapons production. In pursuit of this goal, we are initiating a transformation of the executive branch in Ukraine. I have proposed that Yuliia Svyrydenko lead the Government of Ukraine and significantly renew its work. I look forward to the presentation of the new Government’s action plan in the near future.