ASSESSORE CIA * INCONTRO DIRETTIVI ASSOCIAZIONI EX SINDACI: « IN FUTURO L’ALBO REGIONALE DEI PRIMI CITTADINI EMERITI POTREBBE RISULTARE  STRUMENTO UTILE ALLE PROVINCE »

L’Assessore regionale Claudio Cia a Salorno con i direttivi delle Associazioni degli ex Sindaci. L’Assessore regionale agli Enti locali, Claudio Cia, ha incontrato oggi a Salorno (BZ) i direttivi delle Associazioni degli ex Sindaci dell’Alto Adige e del Trentino, con i rispettivi Presidenti Arthur Scheidle e Fabio Zanetti. A fare gli onori di casa presso la sala del Municipio è stato il Sindaco Roland Lazzeri, che ha ringraziato l’Assessore per aver scelto Salorno come punto di incontro tra le due Province.

Con l’occassione è stata avviata ufficialmente la raccolta delle adesioni all’Albo regionale dei Sindaci emeriti del Trentino-Alto Adige/Südtirol (das Verzeichnis der Altbürgermeister, nella versione sudtirolese). Un’iniziativa portata avanti dall’assessorato regionale per valorizzare l’esperienza dei tanti amministratori che si sono spesi in prima linea per i propri Comuni. L’Assessore, che ha presentato l’attività portata avanti a livello regionale, ha ipotizzato che in futuro l’Albo potrebbe anche risultare uno strumento utile alle rispettive Province per attingere ai commissari che dovessero essere chiamati a seguire i Comuni in situazioni straordinarie, fino all’insediamento di una nuova amministrazione.

Da parte delle due Associazioni è stata ribadita la volontà di collaborare sempre di più in un ottica comune, e l’istituzione di un albo a livello regionale è un ulteriore incentivo per creare occasioni di incontro.

*

Assessore Claudio Cia